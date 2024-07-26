В Петербурге семь человек заразились сальмонеллезом из-за курицы гриль

У семи человек, которые покупали курицу гриль в супермаркете Eurospar в Санкт-Петербурге, выявили сальмонеллез. Об этом в четверг, 25 июля, сообщило региональное управление Роспотребнадзора.

«В связи с регистрацией семи случаев сальмонеллезной инфекции у лиц, употреблявших куру гриль, приобретенную в супермаркете Eurospar, <…> управлением незамедлительно начато санитарно-эпидемиологическое расследование», — говорится в заявлении на сайте ведомства.

По информации Роспотребнадзора, в супермаркете были выявлены грубые нарушения, включая несоблюдение сроков годности, условий хранения и реализации продукции. Цех по изготовлению кулинарной продукции временно закрыли.

Ранее в этот день сообщалось о 24 детях, которые отравились в лагере «Солнечный» в Санкт-Петербурге. Генеральный директор ГБНОУ «Балтийский берег» Андрей Заикин заявил «Известиям», что в лагере была проведена полная дезинфекция пищеблока и всех корпусов. Также он отметил, что после принятых мероприятий лагерь продолжает работать, а отравившиеся дети были отправлены домой.