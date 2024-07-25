В Санкт-Петербурге 24 ребенка отравились в детском лагере «Солнечный»

В детском лагере «Солнечный» в Санкт-Петербурге отравились 24 ребенка. Об этом «Известиям» заявил генеральный директор ГБНОУ «Балтийский берег» Андрей Заикин.



По его словам, была проведена полная дезинфекция пищеблока и всех корпусов. Произвели обработку матрасов, постельного белья, стен помещений и туалетов. Во время проведения дезинфекционных мероприятий дети выезжали на экскурсию.

«Все мероприятия были выполнены. Было предписание за один день всё это провести. Вчера всё было выполнено. Представитель Роспотребнадзора присутствовал при этом», — сказал он.



Также Заикин отметил, что после принятых мероприятий по дезинфекции лагерь продолжает работать, а отравившиеся дети были отправлены домой.

Ранее, 21 июля, в лагере «Магистраль» в Кузбассе 35 детей обратились за медицинской помощью с признаками кишечной инфекции. В связи с этим Роспотребнадзор организовал проверку. Также в ведомстве отметили, что уже предпринимаются попытки по остановке деятельности лагеря.