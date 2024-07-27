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WP сообщила о критической ситуации и «серьезном хаосе» для ВСУ на фронте

WP: ВСУ находятся в критической ситуации из-за истощения ресурсов и живой силы
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Фото: REUTERS/UKRAINIAN ARMED FORCES
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжает испытывать истощение ресурсов и живой силы, ситуация на фронте для украинской армии оценивается как критическая, а на передовой — как «серьезный хаос». Об этом 27 июля сообщает The Washington Post со ссылкой на украинских военных и аналитиков.

«Истощенные силы Украины испытывают давление <...>. Украинские командиры и солдаты, опрошенные The Post, ссылались на истощение и сокращение ресурсов, включая острую нехватку войск», — пишет газета.

В беседе с изданием 56-летний украинский сержант с позывным Барт описал ситуацию как критическую и сказал, что на передовой царит «серьезный хаос». Он обвинил в этом руководство ВСУ, которое совершает ошибки.

Кроме того, командир украинской минометной батареи с позывным Мозг сообщил, что Россия адаптирует свою тактику и продвигается всё дальше на фронте. Он заявил, что российские командиры проводят одновременные и взаимодополняющие наступательные операции, армия РФ оказывает постоянное давление на украинские ресурсы.

Также украинские военные рассказали о том, что на прошлой неделе российские силы продвинулись почти на 8 км к западу от Очеретино Донецкой Народной Республике (ДНР), что заставило «хаотично отступить» подразделения ВСУ. По их словам, армия РФ окружает украинские войска под Торецком, как это было под Авдеевкой.

В беседе с газетой военные ВСУ также признали превосходство российских сил над ними в применении беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы.

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Ранее, 24 июля, журнал Forbes сообщил о том, что два батальона 31-й механизированной бригады ВСУ потерпели серьезное поражение у Прогресса в ДНР из-за проблем с командованием. По его словам, главная проблема прежде всего была в управлении и организации. Forbes отметило, что это подразделение — одна из передовых украинских бригад, поэтому особенно тревожно, что она рухнула на фоне общих для всех ВСУ проблем с управлением и командованием.

До этого, 23 июля, газета Bild высказалась о сложности ситуации, в которой находятся украинские войска. Она связала опасность для ВСУ с потерей своих территорий.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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