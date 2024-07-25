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СМИ узнали о поражении бригады ВСУ у села Прогресс из-за проблем с командованием

Forbes: бригада ВСУ рассыпалась под Прогрессом из-за проблем с командованием
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Фото: REUTERS/UKRAINIAN ARMED FORCES
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Два батальона 31-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) потерпели серьезное поражение у села Прогресс в Донецкой Народной Республике (ДНР) из-за проблем с командованием. Об этом 24 июля сообщил журнал Forbes.

«Главная проблема прежде всего в управлении и организации… действий. Когда плохо управляемая команда подвергается нападению, она не может устоять», — приводит издание слова украинского корреспондента Юрия Бутусова.

Forbes отмечает, что это подразделение — одна из передовых украинских бригад, поэтому особенно тревожно, что она рухнула на фоне общих для всех ВСУ проблем с управлением и командованием.

Украинский аналитический центр Deep State сообщил журналу, что оперативно-тактическая ситуация в окрестностях Прогресса стала критической для ВСУ из-за хаотичного отхода одной из пехотных бригад, но подразделению, вокруг которого сжимается кольцо российских войск, пока не приказали отступать, и тяжелые беспилотники сбрасывают украинским военным пакеты с едой, водой и боеприпасами.

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Ранее в этот день бельгийский телеканал RTBF сообщил, что мобилизованные на Украине не желают участвовать в боевых действиях и плохо подготовлены: новобранцы попадают на фронт через неделю после отправки в военкомат.

Телеканал ABC News 17 июля сообщил, что ближайшие два или три месяца могут стать для Украины самыми тяжелыми в 2024 году из-за шестимесячной задержки помощи США. Армия РФ экипирована лучше ВСУ и сейчас проводит наступление в зоне спецоперации.

Киевские чиновники в разговоре с газетой The Washington Post 30 мая признали, что солдаты ВСУ не обучены, не экипированы и не мотивированы для боевых действий, и из-за этого российские войска прорывают украинские позиции и способны захватывать большие участки территории, в том числе и крупные населенные пункты.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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