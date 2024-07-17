СМИ назвали ближайшие месяцы самыми тяжелыми для Киева в 2024 году

Ближайшие два или три месяца могут быть для Вооруженных сил Украины (ВСУ) самыми тяжелыми в 2024 году. Об этом в среду, 17 июля, сообщил телеканал ABC News, ссылаясь на западных экспертов.

В публикации обратили внимание, что трудности усиливаются, даже несмотря на поддержку США. Отмечается, что шестимесячная задержка помощи от Вашингтона позволила российским военным совершить наступление в зоне проведения спецоперации. При этом телеканал указал, что военные Вооруженных сил (ВС) РФ экипированы лучше.

До этого, 15 июля, в генштабе ВСУ сообщили, что для украинской армии на харьковском, кураховском и торецком направлениях сложилась тяжелая ситуация.

Ранее, 10 июня, сообщалось, что Украина отвечает только одним выстрелом на каждые 10 российских из-за нехватки снарядов в ВСУ. Военный эксперт Михаил Семин указал, что недостаток вызван производственными проблемами в Евросоюзе (ЕС): для изготовления бездымного пороха нужна нитроцеллюлоза, которую получают из хлопка, и этого сырья не хватает в Европе. Кроме того, крупнейший экспортер этой культуры — Китай, и проблемы могут дополнительно усилиться, если он откажется поставлять хлопок в ЕС и США.

Западные страны усилили помощь Киеву на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов. При этом в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.