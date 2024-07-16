Реклама
Прямой эфир
Мир
Авиация коалиции США за сутки девять раз нарушила воздушное пространство Сирии
Мир
В Японии исключили поставки летального оружия на Украину
Мир
Трамп-младший сообщил о хорошем самочувствии своего отца после покушения
Армия
Белоусов направил поздравления освобождавшим Урожайное соединениям ВС РФ
Экономика
Российский бизнес стимулируют к бесплатной раздаче продуктов питания
Мир
Генштаб ВСУ заявил о напряженной ситуации на покровском направлении
Происшествия
Вертолет санавиации привлекли для помощи пострадавшим при взрыве в Чечне
Мир
Bloomberg узнало о планах Британии и стран ЕС усилить контроль за танкерами РФ
Мир
Байден поручил усилить охрану Кеннеди-младшего после покушения на Трампа
Происшествия
Лесной пожар под Геленджиком локализован на площади 2 га
Экономика
Выдачи ипотеки на ИЖС в первом полугодии выросли в 2,4 раза
Происшествия
В Курской области на территорию завода дрон ВСУ сбросил взрывное устройство
Происшествия
Лесной пожар произошел под Геленджиком
Общество
Волонтер дала советы по поиску пропавшей кошки
Мир
Трамп выдвинул сенатора Вэнса кандидатом в вице-президенты США
Происшествия
Пожар произошел на предприятии по производству пенопласта в Челябинске
Мир
Покушавшийся на Трампа состоял в стрелковом клубе и помогал больным
Экономика
ЦБ приостановил публикацию статистики внебиржевого валютного рынка
Сюжет:

Генштаб ВСУ заявил о напряженной ситуации на покровском направлении

0
Фото: REUTERS/Alina Smutko
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Наиболее напряженная ситуация для Вооруженных сил Украины (ВСУ) сложилась на покровском направлении на подконтрольной Киеву территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 15 июля заявили в генеральном штабе Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Самой горячей сегодня оставалась ситуация на покровском направлении, также враг активен на харьковском, кураховском и торецком направлениях», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

«ВСУ не ожидали нашего появления и сдавались без боя»
Российские бойцы раскрыли подробности стремительного штурма поселка Очеретино к северу от Авдеевки

Ранее, 7 июля, телеканал Welt сообщил о крайне тяжелом положении ВСУ на донецком направлении. Отмечалось, что сложно выбрать место, где идут самые ожесточенные бои.

До этого, 4 июля, в генштабе ВСУ сообщали о напряженной ситуации на торецком направлении. Российские войска 17 раз пытались потеснить украинских защитников вблизи Делеевки, Торецка, Северного и Нью-Йорка.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024