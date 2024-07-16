Генштаб ВСУ заявил о напряженной ситуации на покровском направлении
Наиболее напряженная ситуация для Вооруженных сил Украины (ВСУ) сложилась на покровском направлении на подконтрольной Киеву территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 15 июля заявили в генеральном штабе Вооруженных сил Украины (ВСУ).
«Самой горячей сегодня оставалась ситуация на покровском направлении, также враг активен на харьковском, кураховском и торецком направлениях», — говорится в сообщении в Telegram-канале.
Ранее, 7 июля, телеканал Welt сообщил о крайне тяжелом положении ВСУ на донецком направлении. Отмечалось, что сложно выбрать место, где идут самые ожесточенные бои.
До этого, 4 июля, в генштабе ВСУ сообщали о напряженной ситуации на торецком направлении. Российские войска 17 раз пытались потеснить украинских защитников вблизи Делеевки, Торецка, Северного и Нью-Йорка.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.