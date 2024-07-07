Положение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении остается крайне тяжелым, особенно трудная ситуация сложилась у Торецка. Об этом заявил 7 июля журналист Кристоф Ваннер в репортаже для немецкого телеканала Welt

По его словам, сложно выбрать место, где идут самые ожесточенные бои.

«В данный момент особенно интенсивны боестолкновения в столичном регионе недалеко от столицы области Донецка, около Торецка. И российские силы прорвались туда в последние несколько дней», — сказал он.

Ваннер отметил, что Вооруженные силы (ВС) России прорвали линию фронта на расстояние до 4 км.



«И многие украинцы тоже бьют тревогу, что здесь надо быть очень осторожными», — добавил журналист.

Ранее, 4 июля, советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин отметил, что взятие под контроль россиянами микрорайона Новый в Часовом Яре стало серьезным успехом и говорит о проломе обороны ВСУ. Российские войска смогут приблизиться к трассе Покровск — Константиновка, когда они освободят Торецк, заключил он.

В тот же день в Генштабе ВСУ сообщили о напряженной ситуации на торецком направлении. Отмечалось, что российские войска 17 раз пытались потеснить украинских бойцов вблизи Делеевки, Торецка, Северного и Нью-Йорка.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.