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СМИ сообщили о нежелании новобранцев воевать за Украину

RTBF сообщил, что новобранцы не хотят воевать за Украину
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Pavlo Palamarchuk
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Мобилизованные на Украине не хотят участвовать в боевых действиях и не имеют соответствующего опыта. Об этом 24 июля сообщил бельгийский телеканал RTBF со ссылкой на командиров 49-го штурмового батальона.

По их словам, через неделю после отправки в военкомат новобранцы приходят в войска.

Как отмечает командир подразделения Василина, властям надо подходить к вопросу мобилизации иначе, потому что тот, кто не хочет воевать, бесполезен. Не имеет смысла призывать в войска тех, кто не хочет воевать и боится погибнуть.

«Мы понимаем, что некоторые люди не хотят воевать. У них была жизнь, семья», — продолжил командир подразделения.

Со своей стороны, мобилизованный с позывным Химик рассказал, что оказался в армии случайно, его задержали на улице и проверили документы.

«Я, как и каждое утро, собирался на работу, но в тот же вечер меня отвезли в лагерь подготовки», — объяснил он.

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Ранее, 23 июля, на фоне нехватки живой силы на фронте первые семь женщин, которые отбывают наказание в местах лишения свободы, подписали контракты с Вооруженными силами Украины (ВСУ). На данный момент около 6,1 тыс. украинских осужденных изъявили желание вступить в украинскую армию, более 3,8 тыс. уже отправились на учебу.

22 июля военный эксперт Алексей Леонков заявил, что Киев вынужден призывать граждан из мест лишения свободы на фоне огромных потерь личного состава ВСУ. По его мнению, спрос на таких военнослужащих среди командиров связан с желанием решить их силами сиюминутные проблемы на передовой.

В тот же день военнопленный Сергей Кожемяко рассказал, что у Киева наблюдаются серьезные проблемы с мобилизацией, мужчин забирают в военкомат с мест их жительства. Он уточнил, что не хотел служить. Помимо этого, мужчина добавил, что мобилизованных не обучают.

Президент Украины Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая, подписал закон об ужесточении мобилизации 16 апреля. Документ уточняет категории подлежащих мобилизации лиц, ужесточает наказание за уклонение от нее и не предусматривает положений о демобилизации. Закон об усилении мобилизации вступил в силу с 18 мая.

Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Тогда же Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.

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