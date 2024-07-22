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Военный эксперт указал на критические потери ВСУ

Военный эксперт Леонков: большие потери заставили Киев призывать в ВСУ заключенных
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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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Киев вынужден призывать граждан из мест лишения свободы на фоне огромных потерь личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в беседе с «Известиями» 22 июля заявил военный эксперт Алексей Леонков.

Ранее в этот день газета The Guardian сообщила, что украинские власти досрочно освободили 3,8 тыс. заключенных, чтобы направить их на военную службу. Один из них, осужденный за убийство родственника, поделился с журналистами, что люди стали относиться к нему с уважением после решения пойти на фронт.

«Той [украинской] армии, которая была в 2022 году, ее уже нет, она перестала существовать. <...> Теперь начали призывать заключенных. <...> Это потенциальные военные преступники, которых мы будем судить после победы», — высказался собеседник.

По его мнению, спрос на таких военнослужащих среди командиров связан с желанием решить их силами какие-либо сиюминутные проблемы на передовой. При этом обычные граждане массово уклоняются от мобилизации, поскольку видят количество погибших солдат и не хотят умирать, подчеркнул эксперт. Кроме того, отмечает Леонков, украинцы не воспринимают киевский режим как действующую власть на фоне коррумпированности чиновников.

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Также в понедельник военнопленный Сергей Кожемяко рассказал, что у Киева наблюдаются серьезные проблемы с мобилизацией, мужчин забирают в военкомат с мест их жительства. Он уточнил, что не хотел служить. Помимо этого мужчина добавил, что мобилизованных не обучают.

Ранее, 11 июля, министр юстиции Украины Денис Малюська сообщил, что Киев намерен мобилизовать около 15 тыс. человек из числа заключенных. По его словам, первых освобожденных лиц отправили в учебные центры для подготовки, они могут попасть на фронт до конца лета.

До этого, 17 июня, мужчина по имени Сергей, отбывший в украинской тюрьме 11 лет из 14-летнего срока за нападение со смертельным исходом, поделился с журналистами, что не уверен в том, что в ВСУ к бывшим заключенным будут относиться как «к нормальным бойцам». Мужчина предположил, что таких, как он, «могут просто бросить как мясо».

Президент Украины Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая, подписал закон об ужесточении мобилизации 16 апреля. Документ уточняет категории подлежащих мобилизации лиц, ужесточает наказание за уклонение от нее и не предусматривает положений о демобилизации. Закон об усилении мобилизации вступил в силу с 18 мая.

Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Тогда же Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.

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