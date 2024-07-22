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Пленный солдат ВСУ рассказал о проблемах киевского режима с мобилизацией

Пленный солдат ВСУ: Украина испытывает серьезные проблемы с мобилизацией
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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У Киева наблюдаются серьезные проблемы с мобилизацией, мужчин забирают в военкомат с мест их жительства. Об этом рассказал пленный, бывший военнослужащий 33-го отдельного штурмового батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Кожемяко, следует из видео Минобороны России, опубликованного ведомством 22 июля.

По словам мужчины, он не хотел служить в украинской армии, а повестку получил в начале этого года. Пленный пояснил, что планировал отсидеться дома и не стать расходным материалом для киевского режима, но охотники за «человеческим ресурсом» из военкомата забрали его на службу из дома.

После этого Кожемяко прошел формальный медосмотр, формальную подготовку на полигоне. Автомат ему выдали только на день присяги. Пленный пояснил, что мобилизационный ресурс у киевского режима заканчивается и служить набирают тех, кто испытывает проблемы со здоровьем, имеет хронические заболевания и не получил опыта военной службы.

По мнению пленного, такие отряды хороши лишь для «мясных штурмов», при этом мобилизованные украинцы воевать не хотят. Понимая ситуацию, о планах использовать новобранцев в штурмовых действиях командование не распространялось. Однако после короткой подготовки необстрелянное пополнение оказалось на позициях в районе населенного пункта Глубокое.

В итоге часть подразделения погибла на месте, а часть добровольно сдалась в плен.

Кожемяко пояснил, что рад возможности сохранить жизнь, а также очень удивился тому, как россияне обращаются с пленными.

«Нас никто не бил, пальцы не ломал, не издевался. Дали поесть, покурить, кому нужно было, оказали медпомощь. Всё оказалось совсем по-другому, а не как у нас постоянно твердят по телевидению», — добавил он.

«ВСУ не ожидали нашего появления и сдавались без боя»
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Ранее, 21 июля, в Минобороны сообщили, что подразделениям группировки российских войск «Днепр» ежедневно сдаются в плен боевики ВСУ на ореховском направлении в Запорожской области. Всем сложившим оружие гарантируется гуманное отношение и возможность вернуться домой живыми, напомнило российские военное ведомство.

До этого, 19 июля, ведомство рассказало, что в плен за неделю сдались 19 украинских боевиков. Тогда же пленный ВСУ Андрей Бугаев рассказал, что в рядах украинской армии большое число тех, кто симпатизирует России. Он подчеркнул, что вопреки утверждениям киевской пропаганды в плену им оказали медицинскую помощь, кормят и нормально относятся.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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