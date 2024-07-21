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В МО рассказали о ежедневной сдаче в плен бойцов ВСУ на ореховском направлении

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Подразделениям группировки российских войск «Днепр» ежедневно сдаются в плен боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) на ореховском направлении в Запорожской области. Об этом 21 июля сообщили в Министерстве обороны РФ.

Командование ВСУ пугает своих бойцов фейками о расстрелах и зверствах российских солдат. В военном ведомстве отметили, что украинские боевики понимают, что сдача в плен российской армии является для них единственным способом выживания.

Для доведения до солдат ВСУ информации о возможности и порядке сдачи в плен российские военнослужащие 58-й армии регулярно применяют различные методы информирования противника для возможности сдаться в плен.

«Подразделениями 58-й армии регулярно применяются агитационные боеприпасы и другие методы информирования противника. Мы стремимся максимально сохранить жизнь украинских солдат, потому что их смерть нужна только их командованию», — рассказал командир взвода РСЗО с позывным Нод.

Так называемое залистование позиций и районов размещения украинских подразделений производится специальными реактивными снарядами к установкам РСЗО, что позволяет «накрыть» листовками и другими агитационными материалами значительную площадь.

Также российский военнослужащий подчеркнул, что всем сложившим оружие гарантируется гуманное отношение и возможность вернуться домой живыми.

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Ранее, 19 июля, Министерство обороны России рассказало, что в плен за неделю сдались 19 украинских боевиков. Тогда же пленный ВСУ Андрей Бугаев рассказал, что в рядах украинской армии большое число тех, кто симпатизирует России. Он подчеркнул, что вопреки утверждениям киевской пропаганды в плену им оказали медицинскую помощь, кормят и нормально относятся.

До этого, 12 июля, пленный Вадим Демчинский рассказал об обмане со стороны украинского командования — он вместе с сослуживцами попал под обстрел российской армии, но прибывший бронетранспортер (БТР) ВСУ вместо эвакуации открыл огонь по дому, где прятались военные.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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