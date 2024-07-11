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СМИ сообщили о планах Киева привлечь в ряды ВСУ около 15 тыс. заключенных

FT: Киев планирует привлечь в ряды ВСУ около 15 тыс. заключенных
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Фото: Global Look Press/Juan Moreno
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Киев намерен мобилизовать около 15 тыс. человек из числа заключенных, сообщила 11 июля газета Financial Times (FT).

О планах украинских властей в интервью изданию рассказал министр юстиции страны Денис Малюська. Он уточнил, что на первом этапе ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) пополнят примерно 5 тыс. заключенных, позже это число может увеличиться втрое.

Малюська добавил, что командиры украинской армии уже посещали тюрьмы в поисках будущих солдат. Первых освобожденных лиц отправили в учебные центры для подготовки. По словам министра юстиции, на передовую бойцов могут отправить уже к концу лета.

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Ранее, 3 июня, пленный военнослужащий ВСУ Иван Позюк рассказал о нарушениях, которые допускаются в ходе массовой мобилизации в стране. Мужчину мобилизовали в городе Збараж Тернопольской области. По его словам, в ходе медкомиссии он прошел несколько врачей, они, не обследуя мобилизованного, написали в его документах, что мужчина здоров. Позюк два дня находился в окопе, охранял позицию. Затем российские силы начали наступление, а украинские военные отказали своим же мобилизованным в помощи.

До этого, 2 июня, газета The Washington Post сообщила, что командиры ВСУ жалуются на плохую подготовку приезжающих мобилизованных, которых приходится учить с нуля прямо на поле боя.

Президент Украины Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая, подписал закон об ужесточении мобилизации 16 апреля. Документ уточняет категории подлежащих мобилизации лиц, ужесточает наказание за уклонение от нее и не предусматривает положений о демобилизации. Закон об усилении мобилизации вступил в силу с 18 мая.

Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Тогда же Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.

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