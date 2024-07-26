В МЧС подтвердили гибель двухлетнего ребенка при пожаре в Ульяновске

При пожаре в Ульяновске погиб двухлетний ребенок и пострадали трое взрослых. Об этом сообщили в пятницу, 26 июля, в пресс-службе МЧС России.

«По предварительной информации, пострадали трое взрослых. К несчастью, погиб двухлетний ребенок. Для эвакуированных подготовлен пункт временного размещения в гостинице «Волга», — говорится в сообщении ведомства.

Личный состав пожарной охраны продолжает эвакуацию жильцов горящего дома. В тушении пожара заняты 68 специалистов с 22 единицами техники.

Источник «Известий» сообщил, что, предварительно, погибших детей может быть двое, а причиной пожара стал взрыв газового баллона в одной из квартир.

Региональная прокуратура сообщила в своем Telegram-канале, что надзорное ведомство по Засвияжскому району Ульяновска организовало проверку в связи с пожаром в многоквартирном доме. Кроме того, будет проверено взаимодействие органов местного самоуправления и социальной защиты населения в вопросе поддержки пострадавших семей. Областная прокуратура держит ситуацию на своем контроле.

Пожар в доме на улице Корунковой в Ульяновске произошел ранее в этот день. В региональном МЧС сообщили, что загорелись три квартиры на третьем этаже, в подъезде образовалось сильное задымление. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских поручил руководству региональных минздрава и минсоцразвития отправиться на место происшествия, чтобы координировать медицинскую и материальную помощь пострадавшим.