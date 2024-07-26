В Ульяновске произошел пожар в многоквартирном доме
В многоэтажном жилом доме в Ульяновске произошел пожар, горят три квартиры. Об этом 26 июля сообщает пресс-служба регионального МЧС.
В Telegram-канале ведомства уточняется, что спасатели уже прибыли к месту происшествия на улице Корункова.
«По предварительной информации, происходит открытое горение в трех квартирах на третьем этаже, сильное задымление во всем подъезде», — говорится в сообщении.
Жильцов дома эвакуируют, на месте работают экстренные службы. Информации о пострадавших не приводится.
Источник «Известий» сообщил, что на месте происшествия произошел взрыв.
Ранее, 24 июля, в Москве произошел пожар в многоэтажном доме на площади 2 тыс. кв. м. Возгорание случилось в квартире на седьмом этаже, пламя перекинулось на балкон восьмого этажа и чердак. К тушению привлекли вертолет Ка-32 Московского авиационного центра.