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Подозреваемый в убийстве экс-депутата рады Фарион на суде показал ее дочери язык

На суде подозреваемый в убийстве Фарион показал ее дочери язык
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Фото: t.me/stranaua
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Подозреваемый в убийстве экс-депутата Верховной рады Ирины Фарион Вячеслав Зинченко показал ее дочери язык во время судебного заседания. Об этом 26 июля сообщило издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Он также закатывал глаза и улыбался, на протяжении всего заседания он в основном молчал. Когда его спросили, зачем он убил экс-депутата, то подозреваемый ответил: «Время покажет».

«Ты не имеешь права пить воду. Ты вырвал сердце всей нации. У тебя нет сердца, нет души. Ты понимаешь, что сделал?» — сказала дочь Фарион.

Она также заявила, что сделает всё, чтобы Зинченко закончил свои дни в тюрьме.

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В 60-летнюю Фарион стреляли 19 июля. Позднее она скончалась в больнице. Сообщалось, что в экс-депутата произвел выстрелы мужчина, который больше недели выслеживал ее во дворе, он был в перчатках и использовал оружие без глушителя.

Подозреваемый был задержан в Днепре спустя пять дней, 25 июля. Глава МВД Клименко заявил, что операция по задержанию была сложной, а над раскрытием преступления работали сотни полицейских, сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) и других служб. За день до этого ответственность за убийство политика взяла на себя неонацистская группировка NS/WP (National Socialism / White Power, признана террористической и запрещена в РФ).

По данным МВД Украины, подозреваемому 18 лет, он проживал в Днепре. Во Львове, где была убита Фарион, он арендовал как минимум три квартиры. Дополнительные подробности пока выясняются, но следствие собрало достаточно доказательств, чтобы быть уверенным в задержании настоящего убийцы.

Фарион известна своими резкими высказываниями в адрес русскоговорящих жителей Украины. Так, еще до начала острой фазы конфликта на Украине, в 2018 году, она призывала украинцев «давать ногой в челюсть» каждому русскоговорящему.

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