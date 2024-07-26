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Тренера женской сборной Канады по футболу отстранили после скандала на ОИ

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Фото: Global Look Press/Scott Barbour
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Главного тренера женской сборной Канады по футболу Бев Пристман отстранили от работы после скандала со слежкой за тренировками соперниц с помощью дронов на Олимпиаде в Париже. Об этом 26 июля сообщает пресс-служба Канадского олимпийского комитета.

«Канадский олимпийский комитет исключил главного тренера женской сборной Канады по футболу Бев Пристман из состава канадской олимпийской сборной в связи с ее отстранением», — говорится в сообщении.

Там добавили, что команду до конца Олимпийских игр возглавит помощник тренера Энди Спенс.

Как отметил гендиректор Канадской футбольной ассоциации Кевин Блю, за последние сутки была дополнительно получена информация об использовании беспилотников в отношении соперниц в преддверии Игр. Он уточнил, что Пристман будет отстранена до конца Олимпиады и до совершения независимой внешней проверки.

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Олимпийский комитет Новой Зеландии (NZOC) 23 июля подал жалобу в Международный олимпийский комитет (МОК) и сообщил, что 22 июля беспилотный летательный аппарат пролетел над тренировочным полем женской сборной Новой Зеландии по футболу в Сент-Этьене. Уточнялось, что полиция задержала оператора дрона, которым оказался представитель персонала женской сборной Канады.

24 июля Канадский олимпийский комитет принес извинения в связи с инцидентом. Тогда же дисциплинарный комитет ФИФА начал расследование а отношении трех членов тренерского штаба канадской сборной — тренера Пристман, ее ассистента Жасмина Мандера и аналитика Джозефа Ломбарди.

Матч сборных Канады и Новой Зеландии состоялся 25 июля и завершился победой канадок со счетом 2:1. До этого, 24 июля, сборная Аргентины по футболу в матче группового турнира уступила команде Марокко. Матч проходил на стадионе «Жеффруа-Гишар» и закончился со счетом 1:2 после двухчасовой паузы из-за беспорядков болельщиков марокканской команды, выбежавших на поле.

Олимпиада-2024 пройдет с 26 июля по 11 августа. Игры у паралимпийцев состоятся с 28 августа по 8 сентября.

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