Politico узнала о давлении Израиля на Вашингтон по вопросу поставок оружия

Израиль в частном порядке оказывает давление на администрацию американского президента Джо Байдена, чтобы ускорить поставку большего количества оружия. Во время визита премьер-министра Биньямина Нетаньяху в Вашингтон израильская делегация распространила необходимый список систем вооружения, пишет 25 июля газета Politico.

«Израиль в частном порядке усиливает давление на администрацию Байдена и законодателей на Капитолийском холме, требуя дать добро на поставки оружия, которое, по его словам, необходимо для защиты от всё более агрессивного Ирана и его ставленников», — сообщило издание.

По данным Politico, израильские представители передали список вооружений членам конгресса в среду после выступления Нетаньяху, так как Тель-Авив нуждается в оружии для пополнения своих запасов, заявил информатор.

Газета считает, что Израиль настаивает на поставках оружия сейчас, чтобы заручиться ими в будущем и увеличить запасы перед ноябрьскими выборами в США, так как невозможно предсказать, как вице-президент Камала Харрис и бывший президент Дональд Трамп отреагировали бы на такие запросы в случае избрания на пост президента США.

Нетаньяху, который обвинил администрацию Байдена в медленных поставках оружия, затронул этот вопрос в своей речи в конгрессе.

«Дайте нам инструменты быстрее, и мы быстрее закончим работу. Израиль будет сражаться до тех пор, пока мы не уничтожим военный потенциал ХАМАС и его роль в Газе и не вернем всех наших заложников домой. Вот что означает полная победа. И мы не согласимся ни на что меньшее», — заявил он.

При этом представитель Госдепартамента заявил, что никаких политических указаний по замедлению поставок в Израиль нет.

«Мы тактически оцениваем сроки. Вопрос не в том, будет ли это сделано, а в том когда», — приводит газета слова чиновника.

В ходе выступления в конгрессе Нетаньяху заявил, что предлагает США создать аналогичный НАТО новый альянс на Ближнем Востоке, который будет направлен против «иранской угрозы». Он напомнил, что Североатлантический альянс был создан во время Второй мировой войны с целью объединения усилий для коллективной обороны.

Речь политика раскритиковала экс-спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси. Она призвала Нетаньяху сосредоточиться на заключении сделки по перемирию в Газе и освобождению заложников.

В июне Нетаньяху заявил о сокращении оружейных поставок из США. Он подчеркнул, что значительная часть вооружений «осталась позади». Политик тогда выразил надежду, что ситуация с поставками исправится в ближайшем будущем.

При этом 11 июля сообщалось, что администрация американского президента Джо Байдена возобновит поставки 500-килограммовых бомб, но воздержится от поставок 2000-килограммовых из-за опасений их использования в густонаселенных пунктах.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.