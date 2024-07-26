А теперь — перерыв: палестинские партии заявили о завершении вражды

Пока весь мир наблюдал за перипетиями внутриполитической борьбы в США, Китай добился еще одного знакового успеха на Ближнем Востоке. 14 палестинских политических партий и групп, включая ФАТХ и ХАМАС, подписали в Пекине декларацию о «прекращении раскола и укреплении палестинского единства», в которой заявили о завершении 15-летней вражды. Гарантами соглашения выступают Россия, КНР, Алжир и Египет. Если прописанные в документе намерения будут реализованы, это значительно повлияет на геополитические расклады в регионе. О чем эта декларация и каковы ее перспективы, выяснили «Известия».

О чем договорились палестинцы

Согласно положениям Пекинской декларации, крупнейшие политические силы Палестины договорились «положить конец палестинскому национальному разделению» и реализовать план совместного стратегии действий, конечным пунктом которой будет «создание независимого палестинского государства со столицей в Аль-Кудсе» (Иерусалиме).

Юридической основой этого процесса являются резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 181 («План по разделу Палестины») и Совета Безопасности 2334 (о признании строительства Израилем поселений на палестинской территории, включая Восточный Иерусалим, нарушением международного права). В части последнего стороны приветствовали недавнее решение суда ООН, подтвердившее незаконность действий Израиля.

Махмуд аль-Алуль, заместитель председателя Центрального комитета палестинской организации и политической партии ФАТХ, и министр иностранных дел Китая Ван И на подписании Пекинской декларации в государственной резиденции Дяоюйтай в Пекине. 23 июля 2024 года Фото: PEDRO PARDO/Pool via REUTERS

Для реализации поставленных целей стороны договорились сформировать временное правительство национального единства, которое будет осуществлять управление над всеми палестинскими территориями. Таким образом, Организация освобождения Палестины (ООП) признается единственным законным представителем палестинского народа, и в продолжавшемся с 2007 года конфликте ООП и ХАМАС, поставлена точка — по крайней мере, такова цель.

Огромную роль в достижении этой договоренности сыграли посредники: КНР, Россия, Египет и Алжир, а достигнутый компромисс стал результатом многолетних консультаций и переговоров , подчеркивает старший преподаватель кафедры стран Ближнего Востока Восточного факультета ГАУГН Григорий Лукьянов.

Церемония подписания Пекинской декларации членами 14 палестинских политических партий и групп в государственной резиденции Дяоюйтай. 23 июля 2024 года Фото: PEDRO PARDO/Pool via REUTERS

— Пекинская декларация стала возможной благодаря работе Египта, Алжира, Китая и Российской Федерации, которые являются также странами гарантами достигнутых соглашений. Процесс этот начался в Москве в 2013 году, причем с так называемого второго дипломатического трека, то есть встреч экспертно-научной дипломатии. Именно тогда были подняты ключевые вопросы противоречий фракций ООП и ХАМАС. После этого значимую роль сыграл Египет, который на протяжении 15–20 лет всегда активно участвовал в переговорном процессе и взаимодействовал с ХАМАС: на уровне военного и политического руководства, а также спецслужб. Третий актор — Алжир, который на протяжении долгих лет высказывается в поддержку идеи палестинского государства и не намерен признавать Израиль, пока эта задумка не будет реализована. Важно, что Алжир в качестве основы принимал не «Соглашения Авраама», а «классическую» позицию арабского единства. Поэтому соглашение в Пекине — сочетание усилий не только КНР, но и трех других государств-посредников, — отметил Лукьянов.

В Москве приветствовали достигнутые договоренности. Россия рассчитывает, что они будут реализованы , заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Мы последовательно исходим из того, что обеспечение единства палестинских рядов и административно-политической целостности палестинских территорий в границах 1967 года являются обязательным условием для налаживания устойчивых палестино-израильских мирных переговоров», — добавила она.

Мусса Абу Марзук, заместитель главы политбюро ХАМАС, выступает на подписании Пекинской декларации в государственной резиденции Дяоюйтай. 23 июля 2024 года Фото: PEDRO PARDO/Pool via REUTERS

Между тем аналитики отмечают, что пока речь идет о декларации и что предстоит приложить немало усилий для ее воплощения в жизнь. За последние годы ХАМАС и ФАТХ дважды заявляли о примирении: в 2017 году — при посредничестве Египта, в 2022-м — при деятельном участии Алжира. Впрочем, по заявлению президента Палестинской национальной инициативы Мустафы Баргути, на этот раз сближение позиций было намного более существенным, чем раньше, и включало конкретные решения.

Дипломатические усилия Китая

Декларация о намерениях — это однозначный шаг вперед, но тем не менее это пока только декларация, отмечает востоковед Андрей Онтиков.

— Главный итог — усиление влияние Китая, который, после того как был достигнут хрупкий, но всё же мир в отношениях Ирана и Саудовской Аравии, взялся за решение сложнейшего палестинского вопроса. Пока это декларация. И хотя в ней записаны очень правильные вещи, у них нет сроков реализации. В то же время нельзя не отметить, что за усилиями Пекина стоят совершенно конкретные экономические и геополитические интересы. А значит, с одной стороны, КНР будет всячески способствовать дальнейшему единению палестинских политических сил, с другой — палестино-израильский конфликт приобретает еще одно измерение: противостояние Китая и США, — резюмирует собеседник «Известий».

Государственный министр Саудовской Аравии и советник по национальной безопасности Мусаед бен Мухаммед Аль-Айбан, министр иностранных дел Китая Ван И и секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани во время встречи в Пекине. 10 марта 2023 года Фото: Saudi Press Agency/Handout via REUTERS

Символично, что подписание Пекинской декларации совпало по времени с визитом Биньямина Нетаньяху в Вашингтон. Выступая в конгрессе, премьер-министр Израиля призвал США объединиться в борьбе с общим врагом — Ираном. «Мы защищаем не только Израиль. Мы стоим на защите Соединенных Штатов. Я говорю здесь и сейчас: наши враги — это ваши враги, наша победа будет и вашей победой», — сказал Нетаньяху.

У палестинского политического компромисса существует немало противников, как очевидных — в США и Израиле, так и внутри конкурирующих групп в самой Палестине. Впрочем, на данный момент на фоне израильской военной операции у всех подписантов Пекинской декларации есть по меньшей мере тактический интерес к консолидации усилий.

Эксперты отмечают, что в случае успеха это будет еще один серьезный шаг к усилению китайского влияния на Ближнем Востоке. Первый был сделан после ирано-саудовского соглашения о возобновлении дипломатических отношений, в котором Пекин сыграл важнейшую роль. За КНР стоит китайский капитал, во многом служащий гарантией договоренностей, заключенных при китайском посредничестве, отмечает Григорий Лукьянов.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступает на заседании конгресса в Капитолии США в Вашингтоне. 24 июля 2024 года Фото: REUTERS/Craig Hudson

— Китайское посредничество открывает новые возможности для привлечения инвестиций. Восстановление Палестины, так же как и восстановление Сирии, рассматривается как крайне дорогостоящий проект. Китай и Индия видятся как источники необходимого капитала, поэтому соблюдение соглашений, достигнутых под эгидой Китая, воспринимается сторонами максимально серьезно. Кроме того, очень важно участие России, обладающей мощным политико-дипломатическим авторитетом среди стран региона. Разумеется, США не заинтересованы в усилении Китая, нельзя исключать и сторонников войны, причем как со стороны Израиля, так и внутри ХАМАС, где существуют известные расхождения между политическим руководством движения, находящимся в Катаре, и военным крылом, находящимся в Секторе Газа, которое, несмотря ни на что, собирается добиться военной победы. Поставить под контроль радикалов — чрезвычайно сложная задача. Дальнейший ход событий во многом будет определяться поведением региональных игроков, — подчеркивает эксперт.