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Суд ООН счел де-факто аннексией оккупацию палестинских территорий Израилем

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Фото: Global Look Press/Xinhua/ Sylvia Lederer
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Международный суд ООН считает поселенческую деятельность Израиля на палестинских территориях нарушением международного права. Об этом 19 июля заявил председатель суда Наваф Салам.

«Поселенческая политика Израиля не соответствует его обязательствам по международному праву», — сказал он на заседании, трансляция шла на сайте ООН.

Таким образом, суд считает оккупацию палестинских территорий Израилем аннексией, поскольку политика Тель-Авива рассчитана на то, чтобы «оказать необратимое воздействие и оставаться в силе на неопределенный срок». По словам Салама, подобная политика израильских властей вкупе с эксплуатацией природных ресурсов на этих территориях противоречат в том числе и Женевской конвенции.

«В результате политики и практики Израиля, которая продолжается десятилетиями, палестинский народ был лишен права на самоопределение в течение длительного периода, а продолжение этих действий подрывает осуществление этого права и в будущем», — добавил Салам.

Он также указал, что Израиль как можно скорее должен прекратить присутствие на оккупированных палестинских территориях и выплатить репарации за ущерб, причиненный оккупацией.

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В мае прокурор Международного уголовного суда (МУС) выпустил заявление, в котором потребовал выдачи ордера на арест Нетаньяху. Суд обвиняет его в совершении военных преступлений и преступлений против человечества на территории Палестины с 8 октября 2023 года. Также МУС намерен добиваться выдачи ордеров на арест для трех лидеров палестинского движения ХАМАС: Яхьи Синвара, Мохаммеда Ибрагима Аль-Масри (Дейфа) и Исмаила Хании.

Президента США Джо Байдена возмутило требование в отношении властей Израиля. Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен указал, что решение МУС «не приносит пользы и способно поставить под угрозу усилия по достижению соглашения о прекращении огня» и освобождению заложников. 27 июня МУС отложил принятие решения о выдаче ордеров на арест Нетаньяху и Галланта.

В мае Египет также решил присоединиться к иску ЮАР против Израиля в Международном суде ООН. Истец просит вынести постановление о том, что Израиль нарушил обязательства по Конвенции о геноциде 1948 года своими действиями в секторе Газа. По мнению африканской страны, шаги Израиля носят характер геноцида, так как совершаются с целью «уничтожить палестинцев в секторе Газа как часть более широкой палестинской национальной, расовой и этнической группы».

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

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