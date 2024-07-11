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Reuters сообщило о возобновлении поставок США 500-фунтовых бомб в Израиль
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Reuters сообщило о возобновлении поставок США 500-фунтовых бомб в Израиль

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Фото: REUTERS/Dawoud Abu Alkas
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Администрация президента США Джо Байдена возобновит поставки 500-килограммовых бомб в Израиль, но воздержится от поставок 2000-килограммовых из-за опасений их использования в густонаселенных пунктах. Об этом 11 июля сообщило Reuters со ссылкой на источники.

«Нашей главной заботой было и остается потенциальное использование 2000-фунтовых бомб в Рафахе и других местах в Газе. Поскольку наша озабоченность не касалась 500-фунтовых бомб, они продвигаются вперед в рамках обычного процесса», — заявил чиновник агентству.

В июне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Вашингтон не предоставляет оружие, и обратился к американским чиновникам с просьбой исправить ситуацию.

Несмотря на паузу в поставках одной партии, Израиль продолжает получать постоянный поток американского оружия. В прошлом месяце агентство Reuters сообщило, что с начала конфликта в Газе в октябре прошлого года до конца июня США передали по меньшей мере 14 тыс. 2000-фунтовых бомб MK-84, 6,5 тыс. 500-фунтовых бомб, 3 тыс. высокоточных ракет Hellfire класса «воздух–земля», 1 тыс. бункерных бомб, 2,5 тыс. авиабомб малого диаметра и другие боеприпасы.

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Ранее, 29 июня, Reuters сообщило об отправке США Израилю более десятка тысяч бомб с 7 октября. По словам экспертов, содержимое грузов соответствует тому, что потребуется Израилю для пополнения запасов.

Биньямин Нетаньяху 23 июня заявил о сокращении оружейных поставок из США. Он подчеркнул, что значительная часть вооружений «осталась позади».

Госсекретарь США Энтони Блинкен 18 июня сообщил, что Вашингтон не прекращал поставки оружия Израилю. По его словам, на паузе находится лишь передача одной партии авиационных бомб весом 0,9 т, так как в Вашингтоне опасаются по поводу их использования в густонаселенном Рафахе.

Члены Республиканской партии в палате представителей США 30 октября опубликовали законопроект, предусматривающий выделение финансовой помощи Израилю на сумму $14,3 млрд.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

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