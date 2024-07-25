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Нэнси Пелоси раскритиковала выступление Нетаньяху в конгрессе США

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Фото: REUTERS/Leah Millis
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Экс-спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси в среду, 24 июля, раскритиковала выступление израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху в конгрессе США.

«Сегодняшняя презентация Биньямина Нетаньяху в палате представителей была худшим выступлением среди всех иностранных высокопоставленных лиц, приглашенных и удостоенных чести выступить перед конгрессом Соединенных Штатов. Многие из нас, кто любит Израиль, провели сегодня время, слушая израильских граждан, чьи семьи пострадали в результате террористической атаки ХАМАС 7 октября и похищения людей», — говорится в сообщении Пелоси в X.

Экс-спикер призвала Нетаньяху сосредоточиться на заключении сделки по перемирию в Газе и освобождению заложников.

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В ходе своего выступления в конгрессе Нетаньяху заявил, что Израиль предлагает США создать аналогичный НАТО новый альянс на Ближнем Востоке, который будет направлен против «иранской угрозы». Он напомнил, что Североатлантический альянс был создан во время Второй мировой войны с целью объединения усилий для коллективной обороны.

Посещение США Нетаньяху вызвало волну пропалестинских митингов в Вашингтоне. Так, 23 июля полиция Капитолия задержала группу пропалестинских протестующих в здании конгресса. По данным ведомства, участники протестов были предупреждены о возможном задержании, но это их не остановило.

24 июля полиции пришлось применить против участников акции протеста у здания конгресса, где проходит выступление Нетаньяху, перцовый газ. Изначально полиция попыталась оттеснить толпу митингующих подальше от здания. Тем не менее некоторые демонстранты отказались подчиниться требованию полиции.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

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