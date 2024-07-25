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Военный эксперт заявил о риске открытия второго фронта против России в Грузии

Военный эксперт Глазунов: есть риск открытия второго фронта против России в Грузии
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Фото: Global Look Press/Kulumbegashvili Tamuna
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Риск того, что Грузия станет вторым фронтом против России, действительно есть. Такое мнение военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов высказал в четверг, 25 июля, комментируя соответствующее заявление грузинского премьера Ираклия Кобахидзе.

Ранее в этот день премьер-министр Грузии заявил, что в случае победы оппозиции на парламентских выборах в октябре государство станет вторым фронтом против России, сообщает 360.ru.

Глазунов отметил, что практически вся политическая элита Грузии находится под контролем США и именно американцы решают, кто будет президентом и премьер-министром страны.

«Поэтому они могут запустить и этот процесс. С Украиной не получилось, могут запустить с Грузией. Главное, чтобы Россия постоянно с кем-то воевала, то есть задача США — путем вот этих войн и бесконечных конфликтов ослабить Россию и ослабить действующий режим, чтобы создавать перспективы для очередной цветной революции в России», — поделился эксперт в беседе с Lenta.ru.

Он не исключил, что могут использовать добровольцев-грузин, которые в настоящее время воюют на стороне Украины, для создания очередного очага напряженности на границе с Россией.

Война ограничений: как санкции США повлияют на Грузию
Вашингтон решил наказать Тбилиси за закон об иноагентах

Накануне Кобахидзе обратился к США с предложением перезагрузить двусторонние отношения, передает RT. Эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов заявил «Известиям», что такой шаг связан с попыткой Тбилиси избежать государственного переворота, который может попытаться совершить Вашингтон. Так, Грузия нацелена на диалог, в то время как США проявляют приемы неоколониализма.

Отношения Тбилиси и Вашингтона обострились после принятия Грузией закона об иноагентах 14 мая. Президент Саломе Зурабишвили наложила на него вето, однако позже депутаты большинством голосов преодолели его. Закон вступил в силу 3 июня.

После этого США ввели визовые санкции в отношении десятков граждан Грузии и заморозили оказание помощи стране. Комментируя это, мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что в стране никто не боится американских рестрикций. Кобахидзе назвал их оскорбительными.

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