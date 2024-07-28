С Днем ВМФ: красивые открытки, поздравления и пожелания моряку

Ежегодно в последнее воскресенье июля в России отмечают День Военно-морского флота (ВМФ) — торжество моряков, защищающих интересы нашей страны в море. В 2024 году праздник приходится на 28 июля. «Известия» подготовили яркие открытки и теплые пожелания для бывших, действующих и будущих моряков.

С Днем ВМФ 2024: красивые открытки и картинки с праздником 28 июля

Российский Военно-морской флот имеет богатую историю. Датой его основания считается 30 октября 1696 года. В этот день боярская дума, исполняя волю Петра I, постановила: «Морским судам быть». Одновременно началось активное строительство кораблей, и в том же году первые военные суда приняли участие в захвате турецкой крепости Азов, которая стояла на пути России к Черному морю.

Настоящую боевую славу российский флот обрел во время Северной войны. В 1714 году состоялось Гангутское сражение, в котором русские моряки одержали сокрушительную победу. В честь этого события состоялся масштабный парад военных кораблей, а Петр I приказал установить в память о нем ежегодный праздник. Так появился первый в истории страны День ВМФ, но отмечали его недолго.

В последующие годы Россия вошла в число сильнейших морских держав наряду с Великобританией, Испанией и Францией. Флот стал неотъемлемой частью военной мощи страны и гарантом безопасности в море. Однако официальный праздник у моряков и офицеров появился только в 1939 году. Отмечать его предложил адмирал Николай Кузнецов, считавший, что торжество повысит престиж флотской службы.

Советское руководство эту инициативу одобрило и вскоре объявило 24 июля Днем Военно-морского флота. По легенде, дату выбрал лично Верховный главнокомандующий СССР Иосиф Сталин. Считается, что таким образом он решил отдать должное заслугам Кузнецова перед страной, так на 24 июля приходился его день рождения.

В 1980 году празднование сдвинули на последнее воскресенье июля, а в 2006 году эта дата была официально закреплена как праздник ВМФ России.

День Военно-морского флота отмечают во всех регионах России, однако с наибольшим размахом он проходит в крупных портовых городах: Санкт-Петербурге, Кронштадте, Владивостоке, Севастополе и других. Традиционно в праздник на всех судах торжественно поднимают Андреевский флаг — главный символ ВМФ.

Также в этот день проходят парады военных кораблей, концерты, мастер-классы и встречи с ветеранами. Военнослужащие демонстрируют свои умения на показательных выступлениях и соревнованиях. Дети и взрослые могут посетить некоторые суда и узнать, как они устроены. Празднование завершается красочным салютом.

С Днем ВМФ: пожелания моряку — бывшему, действующему и будущему

Военные моряки — это сильные, отважные и решительные люди, готовые рисковать жизнью ради выполнения долга. Большую часть времени они проводят в рейсах, которые могут длиться по несколько месяцев. Поэтому в День ВМФ важно поддержать защитников морских просторов Отечества теплыми пожеланиями. Вот как это можно сделать:

«С Днем Военно-морского флота! Пусть море будет к тебе благосклонно, а время вдали от дома течет незаметно. Желаю тебе исполнения заветных желаний, настоящей любви и попутного ветра!»

«В День ВМФ хочу пожелать тебе богатырского здоровья, крепости духа и веры в лучшее. Смело преодолевай волны трудностей и штормы неудач, иди к своей цели. Помни, что у твоего корабля есть тихая гавань, в которую он всегда может вернуться».

Поздравления в праздник принимают и будущие моряки — студенты военно-морских академий и училищ. Им еще только предстоит узнать, что такое могучие шторма и глубокие воды, но они уже готовы служить на благо Родины.

«С Днем ВМФ, дорогие студенты! Желаем вам уверенно идти к своим целям, хранить в сердце любовь к Отечеству и верность любимым. Пусть служба станет для вас призванием, а море — домом».

«От всей души поздравляю тебя с Днем Военно-морского флота! Скоро ты вступишь в ряды отважных защитников морей и внесешь свой вклад в оборону страны. Желаю тебе успехов в учебе и на службе, верных товарищей и захватывающих открытий!»

В День ВМФ не стоит забывать и о тех, кто уже оставил военную службу.

«Поздравляю с Днем Военно-морского флота! Считается, что бывших моряков не бывает — каждый, кто служил во флоте, сохраняет в душе частичку моря. Желаю тебе оставаться мужественным, позитивным и любящим человеком, не терять присутствия духа в сложных ситуациях и всегда достигать своих целей!»

«Сегодня мы поздравляем всех моряков, служивших в Военно-морском флоте России. Спасибо за вашу самоотверженность, доблесть и честь. Желаем вам крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия и достатка!»

Прикольные поздравления с Днем Военно-морского флота России своими словами

Оригинально поздравить военного моряка помогут чувство юмора и морские метафоры. Также можно воспользоваться традиционными тостами, такими как «За моряков, их жен и подруг!», «Попутного ветра и семь футов под килем!» и т.д.

«В День Военно-морского флота желаю тебе никогда не сбиваться с курса, ловко скользить по гигантским волнам, никогда не страдать от морской болезни и всегда возвращаться в родную гавань!»

«В День ВМФ поднимем бокалы за отважных моряков! Пусть Нептун благоволит вам, а корабль судьбы никогда не садится на мель. Будьте хитры, как камбалы, хватки, как осьминоги, настойчивы, как чайки, и свободны, как ветер!»

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