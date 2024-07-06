7 июля — День работников морского и речного флота: история и традиции праздника

Каждое первое воскресенье июля в России отмечается праздник гражданских моряков и других специалистов сферы водного транспорта — День работников морского и речного флота. В 2024 году он выпадает на 7 июля. «Известия» рассказывают об истории и традициях этого торжества.

День работников морского и речного флота в 2024 году — история

Праздник работников гражданского флота был учрежден в 1980 году по указу Президиума Верховного Совета СССР. В документе отмечалось, что торжество вводится в знак признания заслуг трудящихся в их сфере деятельности.

Днем рождения российского флота считается 30 октября 1696 года. В этот день Петр I подписал указ, в котором постановил: «Морским судам быть». Уже тогда царь понимал, что для дальнейшего развития стране необходимы корабли, причем не только военные, но и торговые.

В начале XIX века Российская империя уже обладала значительной военной и экономической мощью, которая позволила ей встать в один ряд с морскими державами того времени. Этот период также ознаменовался появлением судов с паровым двигателем. Первый российский пароход совершил рейс из Санкт-Петербурга в Кронштадт в 1815 году.

Одним из наиболее значимых событий в советской истории гражданского флота можно назвать появление акционерного общества «Совторгфлот», благодаря которому судоходство стало единой отраслью народного хозяйства. Под его управление перешли многие порты, судоремонтные и судостроительные предприятия, а также транспортные суда различных ведомств. Всего за год «Совторгфлот» смог выйти на безубыточный уровень работы.

Во времена Великой Отечественной войны морской и речной флот внес неоценимый вклад в поддержку Красной армии. С 1941 по 1945 год по внутренним морским путям страны было перевезено более 110 млн т грузов и около 10 млн человек. А благодаря речному сообщению фронт и тыл получили около 200 млн т полезных грузов.

«Золотой век» морского транспорта СССР пришелся на 1960–1980 годы. В то время советские торговые и пассажирские суда были желанными гостями в портах 130 государств на всех континентах.

На сегодняшний день российская структура водного транспорта охватывает более 100 тыс. км речных и морских путей. Около 80% из них критически важны для доставки грузов и пассажиров, так как не имеют наземной альтернативы. Кроме того, в России действует уникальный атомный ледокольный флот, который обеспечивает соблюдение интересов страны в арктическом регионе.

День работников морского и речного флота в 2024 году — традиции

С наибольшим размахом День работников морского и речного флота отмечают в портовых городах России. В честь праздника там проводят концерты, фестивали, флешмобы, парады судов и спортивные соревнования. В некоторых регионах виновников торжества чествуют красочным салютом.

Поздравляют работников водного транспорта и официальные лица. Отличившимся на службе морякам, речникам и другим специалистам вручают почетные награды и премии.

День работников морского и речного флота в 2024 году — как поздравить

Поздравления в праздник принимают все специалисты, связанные с работой водного транспорта: моряки и речники пассажирских, торговых и ледокольных судов, сотрудники портов, судоремонтники, студенты академий водного транспорта, а также ветераны гражданского флота.

Несмотря на то, что День работников морского и речного флота всегда приходится на воскресенье, большинство виновников торжества встречает его на работе, ведь лето — самая горячая пора навигации. Для тех, кого в праздник не будет дома, можно заранее подготовить открытку с теплыми пожеланиями и отдать перед рейсом. Вот несколько примеров поздравлений:

«Поздравляю всех работников морского и речного флота! Пусть ветер всегда будет для вас попутным, а душевный компас неизменно ведет к счастью. Желаю вам богатырского здоровья, неиссякаемого оптимизма и достижения заветных целей!»

«От всей души поздравляю тебя с Днем работников морского и речного флота. Будь отважен в трудные минуты, настойчив в погоне за мечтой, открыт новым впечатлениям и добр к ближним. Пусть в твоей жизни будет как можно больше верных друзей, искренних чувств и радостных моментов».

«С Днем работников морского и речного флота! Желаю тебе даже в самый сильный шторм твердо держаться на ногах и верить в лучшее. Пусть твой корабль уверенно рассекает житейские волны, не боясь отмелей и рифов. Крепкого тебе здоровья, исполнения желаний и искренней любви!»

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