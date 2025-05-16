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«Водяной» код: в РФ разработан модульный безэкипажный катер

В зависимости от конфигурации аппарат может применяться для боевых, поисковых и транспортных задач
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Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
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В России разработан универсальный безэкипажный катер «Водяной». Аппарат малого водоизмещения выполнен по модульному принципу и может быть снаряжен для различных задач. В зависимости от комплектации он может искать подводные объекты, уничтожать морские мины или перевозить грузы. Возможности аппарата по поиску и уничтожению мин будут особенно актуальны, говорят эксперты.

Модульный «Водяной»

В Балтийском высшем военно-морском училище им. Ф.Ф. Ушакова разработана универсальная безэкипажная надводная платформа малого водоизмещения, сообщили источники «Известий» в военном ведомстве. Аппарат под кодовым названием «Водяной» был представлен на дне инноваций Минобороны на базе училища. Он выполнен по модульному принципу и может решать несколько задач.

Корпус безэкипажной платформы собирается из отдельных отсеков с возможностью выбора нужной конфигурации. Аппарат может быть выполнен в одном из двух вариантов: малого водоизмещения, длиной 2,5 м и способный нести 40 кг полезной нагрузки, и сверхмалого водоизмещения длиной 1,4 м и грузоподъемностью 6,5 кг.

Дрон может быть снаряжен в разных комплектациях. Одна из них включает буксируемую гидроакустическую антенну для поиска подводных объектов. В другом варианте он снаряжается двумя телеуправляемыми необитаемыми подводными аппаратами для уничтожения мин. Еще одна конфигурация снабжается транспортным отсеком и может использоваться для перевозки полезных грузов.

— В конфигурации с буксируемой гидроакустической антенной этот маленький аппарат может обнаружить подводную лодку, — рассказал «Известиям» военный эксперт капитан 1 ранга Василий Дандыкин. — Кроме того, он может использоваться для поиска мин, что в наше время особенно актуально: минное дело сейчас достаточно серьезно развивается, применяются разные технологии для противодействия уничтожению мин. А телеуправляемые подводные аппараты, которыми может быть снаряжена платформа, используются на наших тральщиках, и они показали свою эффективность. Минная война сейчас очень продвинулась. Но эту разработку, как и все остальные, требуется проверить в деле. Для этого есть военная приемка, комиссия и прочее. Но сейчас в связи с тем, что происходят боевые действия, период между испытаниями и внедрением сокращается.

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Такого рода катера могут использоваться для создания зон контроля морской акватории на Балтике, рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков.

— Если развертывать большое количество катеров с гидроакустическими станциями, можно получать информацию о подводных объектах в толще воды: подводных лодках или диверсантах. Можно вести контроль значительной акватории без значительных усилий корабельного состава. Можно вести также противоминные операции в широкой акватории. Страны НАТО достаточно активно развивают свои минные средства. Конфигурация с транспортным отсеком может доставлять грузы на побережье — например, нашим бойцам на берегу противника. А кроме того, по всей нашей береговой линии очень много маяков. Для их снабжения можно использовать безэкипажные катера. Это дешевле использования кораблей и вертолетов.

Безэкипажные катера как система вооружений начали развиваться относительно недавно, уже в период специальной военной операции. ВСУ регулярно пытаются атаковать БЭКами российские корабли и береговую инфраструктуру. Российский ВМФ развивает способы противодействия этому оружию. В программу подготовки российского флота и армейской авиации уже вошли нормативы по уничтожению таких БЭКов. Одновременно создаются и аналогичные российские разработки.

Какие безэкипажные катера разрабатываются в России

Ранее «Известия» сообщали, что в России создан безэкипажный катер-камикадзе малого водоизмещения «Марлин». Он существует в двух модификациях — речной и морской. Речная несет 1,5 кг взрывчатки и предназначена для уничтожения плавсредств и десанта противника. Морская может нести 2 кг, ее задача — защита кораблей от безэкипажных катеров противника. Управление БЭКом осуществляется так же, как FPV-дронами.

Кроме того, началось серийное производство тяжелого многофункционального возвращаемого морского дрона на базе безэкипажного катера «Визир». Он может работать без сопровождения оператором — на управлении искусственным интеллектом и программой. Аппарат можно использовать для доставки грузов, проведения разведки, кроме того, он может нести на борту управляемое оружие. Длина БЭКа — 7 м, ширина — 2,5 м. Он может развивать скорость до 45 км/ч, дальность его действия — до 270 миль. Специальная платформа позволяет работать в условиях волнения, сильного ветра и удерживать заданные цели. «Визир» — многоразовый дрон, он возвращается в исходную точку по истечении времени или по прохождении заранее заданных точек.

Также в прошлом году в России началось производство многофункциональных безэкипажных катеров, которые могут перевозить 20 кг груза. Их можно использовать как камикадзе или платформу для БПЛА. На БЭКе можно разместить два FPV или разведывательный дрон — ими тоже можно будет управлять с берега.

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