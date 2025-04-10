«Рыба» мечты: в России создан малый безэкипажный катер-камикадзе «Марлин»

В России разработали морской дрон-камикадзе малого водоизмещения, способный уничтожать безэкипажные катера противника и лодки с десантом. Он создан в речном и морском вариантах и может нести до 2 кг взрывчатки. Небольшие размеры аппарата позволяют разместить его на корабле в больших количествах. По словам экспертов, он может эффективно решать несколько задач — от очистки акватории от мин до уничтожения плавсредств противника.

Задачи для катера малого водоизмещения

В Балтийском высшем военно-морском училище имени Ушакова разработали безэкипажный катер-камикадзе малого водоизмещения, сообщили источники «Известий» в военном ведомстве.

Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Аппарат под кодовым названием «Марлин» существует в двух модификациях — речной и морской. Речная несет 1,5 кг взрывчатки и предназначена для уничтожения плавсредств и десанта противника. Морская может нести 2 кг, ее задача — защита кораблей от безэкипажных катеров противника. Управление БЭКом осуществляется так же, как FPV-дронами. Аппарат имеет небольшие размеры, и их можно разместить на борту корабля в больших количествах.

Безэкипажные катера — относительно новая система вооружений. Они стали применяться уже в ходе украинского конфликта. ВСУ регулярно пытаются атаковать БЭКами российские корабли и береговую инфраструктуру. В программу подготовки российского флота и армейской авиации уже вошли нормативы по уничтожению таких БЭКов. Одновременно создаются и аналогичные российские разработки.

— Катера малого водоизмещения могут использоваться в минно-тральных операциях, а также для уничтожения небольших плавающих объектов, — рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков. — Например, вражеских безэкипажных катеров , чтобы не тратить на них более крупные и дорогостоящие боеприпасы. Сейчас война на море стремительно меняется, и надо быть готовыми ко всяким неожиданностям в будущем, чтобы потом не догонять. Такие перспективные разработки необходимы. Тем более европейцы хотят развернуть патрули безэкипажных катеров на Балтике для слежения за нами. Для противодействия этому пригодятся такого рода аппараты.

Фото: РИА Новости/Павел Львов

Такого рода катера-камикадзе подходят для уничтожения более крупных безэкипажных катеров, рассказал «Известиям» военный эксперт, капитан 1-го ранга Василий Дандыкин.

— Идет БЭК, несет полтонны взрывчатки. И в него врезается этот малыш, на борту которого 2 кг, — пояснил он. — Это дает более гарантированное поражение, нежели пытаться попасть по БЭКу из пулемета или рисковать вертолетом. Катер малого водоизмещение наводится, детонирует — и цель взрывается. Вполне себе эффективная вещь. Они могут быть на вооружении кораблей, их можно разместить один-два десятка на борту. В воздухе сейчас применяются истребители беспилотников. А это морской вариант. Весьма перспективная разработка.

Какие еще безэкипажные катера есть в России

Ранее «Известия» сообщали о начале серийного производства тяжелого многофункционального возвращаемого морского дрона на базе безэкипажного катера «Визир». Он может работать без сопровождения оператором — на управлении искусственным интеллектом и программой. Аппарат можно использовать для доставки грузов, проведения разведки, кроме того, он может нести на борту управляемое оружие. Длина БЭКа — 7 м, ширина — 2,5 м. Он может развивать скорость до 45 км/ч, дальность его действия — до 270 миль. Специальная платформа позволяет работать в условиях волнения, сильного ветра и удерживать заданные цели. «Визир» — многоразовый дрон, он возвращается в исходную точку по истечении времени или по прохождению заранее заданных точек.

Безэкипажный катер «Визир» на международном военно-морском салоне «Флот-2024» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Кроме того, в прошлом году в России началось производство многофункциональных безэкипажных катеров, которые могут перевозить 20 кг груза. Их можно использовать как камикадзе или платформу для двух БПЛА. Управляется дрон с помощью приводов, изменяющих поворот руля или мотора. Они же позволяют дистанционно управлять газом, менять направление хода. Таким дроном управляет оператор, находящийся на берегу. Он передает все команды на катер по каналам радиосвязи. Компактный приемник-передатчик с антенной крепится непосредственно на плавсредстве. Также на БЭКе установлены блок управления системой приводов и видеокамера, которая поможет операторам вести катер. Среди оснащения — лодочный мотор, бак для бензина, а при необходимости взрывчатка или площадка для дронов. На новом БЭКе можно разместить два FPV или разведывательный дрон — ими тоже можно будет управлять с берега.

Многофункциональный безэкипажный катер Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Известия» сообщали также, что Военно-морской флот России начал осваивать новую программу боевой подготовки — по противороботовой защите (сокращенно — ПРЗ). Она предусматривает обучение экипажей кораблей, а также целых корабельных соединений противодействию безэкипажным катерам и беспилотным летательным аппаратам. В программу входят упражнения по стрельбе по надводным и воздушным малоразмерным целям. Новый курс предусматривает сначала обучение экипажей отдельных кораблей, а затем соединений. Для борьбы с новой угрозой экипажи получили дополнительное вооружение — крупнокалиберные пулеметы, противодроновые и помповые ружья, приборы ночного видения и другое спецоборудование.