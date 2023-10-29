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День создания Военно-морского флота РФ — как создавалась морская держава

В России 30 октября отметят День военно-морского флота
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Предпоследний день октября — знаменательная дата для российских моряков, День создания Военно-морского флота РФ. Морские войска уже несколько веков остаются гордостью страны и символом ее величия и боевой мощи. В 2023 году 30 октября приходится на понедельник. «Известия» рассказывают читателям об истории возникновения флотилии и традициях праздника.

День основания Военно-морского флота (ВМФ) 2023 — как создавался флот

Отцом российского флота считается император Петр I. Именно с его подачи в 1696 году Боярская дума издала указ об образовании регулярного военно-морского флота. Эффективность этого вида войск доказали Азовские походы правителя против Османской империи. Именно с моря удалось взять турецкую крепость Азов, штурм которой продолжался годами.

Изданный 30 октября указ начали приводить в действие уже 4 ноября. Так появилась первый оплот морских войск РФ — Азовский флот. Вслед за ним были выстроены Балтийский, Тихоокеанский, Северный, Черноморский флоты и Каспийская флотилия.

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Кораблестроение и судоходство развивались стремительными темпами, создание флота положило начало великим географическим открытиям и военным свершением. Всему миру известные имена российских путешественников — Фаддея Беллинсгаузена, Михала Лазарева, Евфимия Путятина, Василия Головнина.

Сотнями исчисляются героические морские сражения российского флота — Гангутское, Эзельское, Гренгамское, Патрасское, Ревельское и другие. Именно флотилии принадлежат многочисленные заслуги и подвиги во время Великой Отечественной войны, когда моряки самоотверженно встали на стражу морских границ Родины и надежно прикрыли фланги.

Сегодня Россия — одна из величайших морских держав мира. В ее арсенале современные крейсеры, атомные субмарины, десантные суда и самолеты морской авиации, которые способны разбить любого противника.

День основания Военно-морского флота РФ 2023 — как отмечают

В честь праздника на морях у берегов России и крупных речных артериях проходят корабельные парады и смотры. Моряков поздравляет командование, военные чиновники и официальные лица страны, лучших бойцов награждают и представляют к новым званиям.

Военно-морские музеи организуют тематические выставки и приглашают посетителей, специалисты в судостроении и мореплавании посещают школы и рассказывают детям о боевых подвигах служащих флота. В историю морских сражений погружаются и средства массовой информации, демонстрируя документальные кадры и исторические фильмы.

День основания Военно-морского флота РФ 2023 — как поздравить

Виновниками торжества являются тысячи специалистов по всей стране — сержанты, старшины, офицеры, прапорщики, адмиралы, мичманы, а также судостроители, ремонтники, инженеры, конструкторы. Представители всех этих профессий в день праздника получают теплые слова и подарки.

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В качестве подарка предлагается множество сувениров на морскую тематику — тельняшки, фигурки, чашки и подстаканники. Также уместным будет подарить вещь, которая будет напоминать о доме в дальней командировке: махровый халат, уютные тапочки или набор чая. Подойдут и подарки, которые подчеркнут статусность профессии, такие как элитный парфюм, кожаный ремень, стильный галстук.

А 30 июля в России отмечают непосредственно День Военно-морского флота — праздник сопровождается масштабными мероприятиями и громкими салютами, о которых рассказывали в своем материале «Известия».

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