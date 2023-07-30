В России празднуют День военно-морского флота

В России 30 июля отмечают День военно-морского флота. На Дальнем Востоке уже прошли парады: там подняли два флага — государственный и Андреевский — по традиции, которой больше ста лет. Корреспондент «Известий» Евгений Подтергера раскрыл подробности торжественного мероприятия.

Первыми праздновать начинают на Камчатке, где располагается Осиное гнездо — крупнейшая база атомных подводных лодок, мощнейшая приграничная группировка военных кораблей страны на востоке. Главные торжества проходят в Петропавловске, их можно увидеть с городской набережной.

«Любим и ценим (военных моряков. — Ред.). За то, что стоят на страже, что охраняют. У меня племянник <...> будет выступать в Санкт-Петербурге на параде. Смелые, упорные, мужественные, отважные», — рассказывает один из участников празднования Дмитрий Федоров.

Во Владивостоке в празднике принимают участие 1,5 тыс. человек. От военного причала отходит белоснежный катер к Золотому мосту, где на бочках стройно по курсу стоят корабли.

«Яркое и зрелищное начало большого праздника — парад военных кораблей. Семь боевых машин Тихоокеанского флота выстроились в самом сердце Владивостока — бухте Золотой Рог. Во главе стоит легенда тихоокеанцев — крейсер «Варяг». Традиции кильватерного строя, а это именно он, больше 300 лет», — рассказывает Подтергера.

На флагмане, который называют «убийцей авианосцев», растянуты яркие флаги расцвечивания. Моряки в парадной белоснежной форме выстроились вдоль бортов. Экипажи кораблей-противолодочников и фрегатов, ракетчиков, тральщиков и подводных лодок ответили на приветствие командующего Тихоокеанским флотом.

Затем экипаж провел командование армейским салютом, и катер ушел в новую локацию.

«Если в бухте Золотой Рог традиционная часть праздника, то с противоположного берега Владивостока в Амурском заливе — динамичное зрелище. Практически театр на воде, только вместо актеров боевые корабли и подводные лодки, а вместо спецэффектов — оружейные и торпедные залпы», — описывает действия Подтергера.

Тысячи зрителей собрались на городских набережных и услышали эти залпы. В представлении продемонстрировали всю историю российского флота — от варяжской ладьи до петровских верфей и суперсовременного вооружения.

Парад закончился. После его завершения торжества ко Дню ВМФ продолжатся до ночи: суда в кильватерном строю зажгутся иллюминацией, а над бухтой Золотой Рог состоится салют.

Ранее в этот день во Владивостоке прошел парад, посвященный Дню ВМФ. К строю моряков обратился командующий Тихоокеанским флотом Виктор Лиина. Он обратил внимание на то, что День ВМФ проходит на фоне специальной военной операции на Украине, и отметил мужество, которое проявляют военнослужащие-тихоокеанцы.

В Санкт-Петербурге в морском параде ко Дню ВМФ будут участвовать 45 кораблей и почти 3 тыс. военнослужащих. Военно-морской парад в честь Дня Военно-морского флота, который пройдет 30 июля в Санкт-Петербурге и Кронштадте, примет президент РФ Владимир Путин. Действие будет состоять из морской и наземной частей.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уточнил, что Путин примет участие в параде в Финском заливе вместе с главами четырех африканских государств.

День Военно-морского флота — праздник моряков и офицеров, защищающих интересы России в море, ежегодно отмечается в последнее воскресенье июля. В 2006 году президент России Владимир Путин закрепил эту дату в качестве официального праздника ВМФ.