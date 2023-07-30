Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Десять человек погибли и 76 пострадали от непогоды в Приволжье
Общество
Многодетные семьи поблагодарили Путина за поддержку
Общество
Путин принимает парад Военно-морского флота в Санкт-Петербурге
Армия
Рогов рассказал о контратаке в Старомайорском на Времевском выступе
Армия
Путин назвал российский флот нерушимым стражем рубежей Отечества
Армия
Путин сообщил, что в 2023 году состав ВМФ пополнят 30 кораблей разных классов
Армия
ВС РФ уничтожили пункт обслуживания беспилотников в Днепропетровской области
Армия
Российская ПВО лишила украинских радикалов 44 беспилотников
Армия
Сальдо сообщил о концентрированном характере обстрелов Херсонской области ВСУ
Армия
ВС РФ сорвали попытку ВСУ перебросить резервы на купянском направлении
Общество
Пятеро мужчин избили сотрудников ДПС в Краснодаре
Общество
На Алтае проверят детские лагеря после массового отравления в одном из них
Спорт
Главный тренер сборной РФ по художественной гимнастике Ирина Винер отмечает юбилей

В России празднуют День военно-морского флота

0
Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В России 30 июля отмечают День военно-морского флота. На Дальнем Востоке уже прошли парады: там подняли два флага — государственный и Андреевский — по традиции, которой больше ста лет. Корреспондент «Известий» Евгений Подтергера раскрыл подробности торжественного мероприятия.

Первыми праздновать начинают на Камчатке, где располагается Осиное гнездо — крупнейшая база атомных подводных лодок, мощнейшая приграничная группировка военных кораблей страны на востоке. Главные торжества проходят в Петропавловске, их можно увидеть с городской набережной.

«Любим и ценим (военных моряков. — Ред.). За то, что стоят на страже, что охраняют. У меня племянник <...> будет выступать в Санкт-Петербурге на параде. Смелые, упорные, мужественные, отважные», — рассказывает один из участников празднования Дмитрий Федоров.

Во Владивостоке в празднике принимают участие 1,5 тыс. человек. От военного причала отходит белоснежный катер к Золотому мосту, где на бочках стройно по курсу стоят корабли.

«Яркое и зрелищное начало большого праздника — парад военных кораблей. Семь боевых машин Тихоокеанского флота выстроились в самом сердце Владивостока — бухте Золотой Рог. Во главе стоит легенда тихоокеанцев — крейсер «Варяг». Традиции кильватерного строя, а это именно он, больше 300 лет», — рассказывает Подтергера.

На флагмане, который называют «убийцей авианосцев», растянуты яркие флаги расцвечивания. Моряки в парадной белоснежной форме выстроились вдоль бортов. Экипажи кораблей-противолодочников и фрегатов, ракетчиков, тральщиков и подводных лодок ответили на приветствие командующего Тихоокеанским флотом.

Затем экипаж провел командование армейским салютом, и катер ушел в новую локацию.

«Если в бухте Золотой Рог традиционная часть праздника, то с противоположного берега Владивостока в Амурском заливе — динамичное зрелище. Практически театр на воде, только вместо актеров боевые корабли и подводные лодки, а вместо спецэффектов — оружейные и торпедные залпы», — описывает действия Подтергера.

Тысячи зрителей собрались на городских набережных и услышали эти залпы. В представлении продемонстрировали всю историю российского флота — от варяжской ладьи до петровских верфей и суперсовременного вооружения.

Парад закончился. После его завершения торжества ко Дню ВМФ продолжатся до ночи: суда в кильватерном строю зажгутся иллюминацией, а над бухтой Золотой Рог состоится салют.

На своей волне: как пройдет военно-морской парад в Кронштадте
Самые современные корабли, подводные лодки, десантные катера и ботик Петра I

Ранее в этот день во Владивостоке прошел парад, посвященный Дню ВМФ. К строю моряков обратился командующий Тихоокеанским флотом Виктор Лиина. Он обратил внимание на то, что День ВМФ проходит на фоне специальной военной операции на Украине, и отметил мужество, которое проявляют военнослужащие-тихоокеанцы.

В Санкт-Петербурге в морском параде ко Дню ВМФ будут участвовать 45 кораблей и почти 3 тыс. военнослужащих. Военно-морской парад в честь Дня Военно-морского флота, который пройдет 30 июля в Санкт-Петербурге и Кронштадте, примет президент РФ Владимир Путин. Действие будет состоять из морской и наземной частей.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уточнил, что Путин примет участие в параде в Финском заливе вместе с главами четырех африканских государств.

День Военно-морского флота — праздник моряков и офицеров, защищающих интересы России в море, ежегодно отмечается в последнее воскресенье июля. В 2006 году президент России Владимир Путин закрепил эту дату в качестве официального праздника ВМФ.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023