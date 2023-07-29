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30 июля — День Военно-морского флота: история и традиции праздника

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Ежегодно в последнее воскресенье июля отмечается День Военно-морского флота (ВМФ) — праздник моряков и офицеров, защищающих интересы России в море. В 2023 году торжество выпадает на 30 июля. О том, как праздновали морские победы в Российской империи и без какой церемонии не обходится День ВМФ сегодня, читайте в материале «Известий»

День Военно-морского флота в 2023 году — история праздника

Российский флот был основан 30 октября 1696 года, когда боярская дума, подчиняясь воле молодого царя Петра I, постановила: «Морским судам быть». Тогда же, во время похода против турецкой крепости Азов, был создан первый флот.

Активное строительство кораблей продолжилось в 1700–1721 годах, в период Северной войны, по итогу которой которой Россия получила выход к Балтийскому морю. В 1714 году состоялось Гангутское сражение, в котором русский флот одержал блистательную победу. Ее отпраздновали парадом военных кораблей и фейерверком, а царь велел отмечать это событие ежегодно.

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В последующие столетия Российская империя стала одной из сильнейших морских держав. Однако Русско-японская война 1904–1095 годов лишил ее этого статуса. Флот требовал обновления, возникла потребность в новых стратегических объединениях. В 1906 году был создан российский подводный флот, а в 1914 году в состав ВМФ вошла морская авиация. К 1930-м годам к ним присоединились береговая охрана и противовоздушная оборона (ПВО).

В 1939 году адмирал Николай Кузнецов предложил официально отмечать День военно-морского флота. Он считал, что праздник поможет привлечь внимание к флотской службе и повысить ее престиж. Советское руководство одобрило эту идею и назначило датой праздника 24 июля. По одной из версий, Верховный главнокомандующий СССР Иосиф Сталин утвердил ее лично, так как в этот день родился Кузнецов. Таким образом он хотел подчеркнуть заслуги адмирала перед Родиной.

В 1980 году День Военно-морского флота начали отмечать на современный лад — в последнее воскресенье июля. Позднее, в 2006 году, президент России Владимир Путин закрепил эту дату в качестве официального праздника ВМФ.

День Военно-морского флота в 2023 году — кого поздравлять

В День Военно-морского флота поздравления принимают не только моряки и офицеры, но и члены их семей, сотрудники флотских учреждений, студенты и преподаватели вузов ВМФ, ветераны Великой Отечественной войны. Это праздник для всех, кто причастен к военной службе в море.

День Военно-морского флота в 2023 году — где проходит

День Военно-морского флота отмечается по всей стране, однако портовые города празднуют его наиболее пышно. Торжественные мероприятия пройдут в Санкт-Петербурге, Севастополе, Калининграде, Новороссийске, Астрахани, Владивостоке и других городах.

День военно-морского флота в 2023 году — мероприятия

День Военно-морского флота это зрелищный и богатый на события праздник. Самые яркие из них — традиционные парады, которые пройдут в крупных прибрежных городах России. Главный военно-морской парад с участием около 40 судов состоится в Санкт-Петербурге.

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В этот день проводятся праздничные концерты, викторины, квесты, встречи с ветеранами и мастер-классы. Военнослужащие ВМФ России демонстрируют свои навыки в воде и на суше в показательных выступлениях. В честь праздника также можно посетить военные суда и узнать, как они устроены внутри.

Обязательной частью празднования Дня Военно-морского флота является церемония поднятия Андреевского флага — символа ВМФ. Кроме того, в этот день принято возлагать цветы к мемориалам и памятникам, посвященным морякам.

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