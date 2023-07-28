На своей волне: как пройдет военно-морской парад в Кронштадте

В Главном военно-морском параде, который состоится в Санкт-Петербурге и Кронштадте 30 июля, примут участие около 40 кораблей, четыре подводные лодки и несколько парусных судов. По словам экспертов, в этом году мероприятие пройдет несколько скромнее, чем в предыдущие. Но самые современные корабли на Неве можно будет увидеть . Парады на воде запланированы и в других городах, где базируются силы российского ВМФ.

Петра творенье

Указ о проведении Главного военно-морского парада подписал 26 июля президент Владимир Путин — с формулировкой «В ознаменование славных побед Военно-морского флота , внесших значительный вклад в дело защиты Отечества».

Главный военно-морской парад по случаю дня ВМФ ежегодно проводится в акватории Невы в Петербурге, а также в Кронштадте. В этом году в нем примут участие 37 кораблей, четыре субмарины, парусные суда и около 3 тыс. военнослужащих. Они будут представлять Балтийский, Северный и Черноморский флоты и Каспийскую флотилию . На Неве часть кораблей будут стоять на рейде, остальные пройдут в парадном строю.

Десантный катер «Алексей Баринов» Фото: РИА Новости/Илья Питалев

По традиции перед началом мероприятия президент России объезжает строй и приветствует экипажи кораблей. А открывает парад корабль, несущий на борту «дедушку русского флота» — ботик Петра I. В этом году это будет десантный катер «Алексей Баринов».

В парадном строю мимо набережных Невы в этом году пройдут, в частности, противодиверсионный катер «Юнармеец Дагестана» каспийской флотилии, десантный катер «Иван Пасько», базовый тральщик «Павел Хенов», малые ракетные корабли (МРК) «Зеленый Дол», «Углич», «Советск» и др.

«Зеленый Дол» и «Углич» входят в число новейших кораблей российского флота. Они относятся к проекту «Буян-М». Каждый несет на борту восемь пусковых установок для крылатых ракет типа «Калибр» или противокорабельных «Оникс », а также артиллерийское вооружение. Эти небольшие корабли оснащены разведывательным оборудованием и при необходимости могут быть включены в состав так называемых разведывательно-ударных и разведывательно-огневых контуров.

Десантный катер «Иван Пасько» Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

МРК «Советск» относится к проекту 22800 «Каракурт». Представители этой серии считаются самыми массовыми и в то же время современными кораблями, которые поступают сегодня на флот. Несмотря на скромные размеры и водоизмещение в 800 т, они несут на борту внушительный арсенал: крылатые ракеты «Калибр», 76,2-миллиметровую установку АК-176МА, а при необходимости могут оснащаться «Ониксами».

Ходовые и боевые возможности «Буянов» и «Каракуртов» были протестированы в северных морях. Они прошли в Белое море через Неву, Ладожское озеро и Беломорско-Балтийский канал . Там они успешно выполнили учебные пуски ракет, после чего вернулись к месту приписки.

— Продолжается практика задействования в параде разных флотов и флотилий, — рассказал «Известиям» военный историк Дмитрий Болтенков. — Черноморский представлен, в частности, новым корветом «Меркурий». А с Каспийской флотилии перегнали МРК «Углич». От Балтийского флота будет участвовать сторожевой корабль «Неустрашимый», который лет десять стоял на ремонте. Его построили еще в 1980-е годы.

Сторожевой корабль «Неустрашимый» Фото: commons.wikimedia.org

По словам специалиста, Северный флот в этом году не стал перегонять самые мощные корабли. Раньше он практиковал перевод ряда крупных кораблей и подводных лодок, таких как «Дмитрий Донской» и «Князь Владимир».

— В этом году решили этого не делать. С одной стороны, экономия, ведь финансы нужно направлять на фронт. А с другой стороны, стоило бы, чтобы страны Балтики, Швеция, Польша, Германия напряглись, когда такие мощные корабли входят в Балтийское море. Одно дело смотреть по телевизору, и другое — своими глазами увидеть, как они идут через Балтийские заливы. В целом в этом году решили скромно провести парад, на фоне идущей специальной военной операции, — добавил Дмитрий Болтенков.

Далее — везде

Торжественные церемонии по случаю Дня ВМФ в этом году пройдут не только в Петербурге, но и в пунктах базирования разных российских флотов. Во Владивостоке проведут парад кораблей Тихоокеанского флота. В нем примут участие ракетные катера, противолодочные корабли, подводные лодки. На набережной Спортивной гавани выступят творческие коллективы и исполнители Приморского края . Также в городе пройдет тематический гастрофестиваль «Пять морей, три океана».

В Петропавловске-Камчатском парад военных кораблей состоится в Авачинской бухте, а по главной площади города пройдут торжественным маршем моряки и военнослужащие местного гарнизона.

Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

В Мурманской области торжественные мероприятия состоятся сразу в нескольких муниципалитетах — в Заозерске, Полярном, Видяево, Снежногорске, Оленьей губе, Гаджиево. Парад кораблей Северного флота состоится на рейде Североморска.

В Балтийске Калининградской области пройдет парад кораблей Балтийского флота. Также будет работать выставка вооружений и военной техники. Кроме того, в городе состоятся театрализованное представление и водный военно-спортивный праздник.

В Каспийске в параде будут задействованы боевые корабли и вспомогательные суда Каспийской флотилии, а вечером в городе состоится концерт. Во всех городах мероприятия завершатся праздничным салютом. В Севастополе также пройдут мероприятия, посвященные Дню ВМФ.

В прошлом году 31 июля участие в Главном военно-морском параде приняли участие 47 кораблей и судов, 42 летательных аппарата и более 3,5 тыс. военнослужащих. Тогда публике впервые показали корвет «Меркурий», подлодки «Северодвинск» и «Вепрь».