Гордость русских моряков: как был основан Севастополь

240 лет назад, 14 июня 1783 года, был основан город Севастополь, вскоре ставший базой российского Черноморского военного флота. В день юбилея «Известия» вспоминают, как это было.

Белый овраг

В VI веке до нашей эры на территории современного Севастополя располагался приморский форпост Телапил. Позже там разрослась греческая колония — шумный и богатый город Херсонес, сыгравший заметную роль в русской истории. Ведь именно там приобщился к христианству князь Владимир Святославич — креститель Руси. Прошли века, и во времена Крымского ханства греческая колония опустела, неподалеку возникла небольшая деревушка — Ак Яр или Ахтиар, что в переводе означает «белый овраг». Деревушка располагалась между меловыми горами, отсюда и название. Военного порта там не было.

Территория музея-заповедника «Херсонес Таврический» Фото: ТАСС/Алексей Павлишак

Летом 1778 года в Ахтиарской бухте появился генерал-аншеф Александр Суворов. Как союзник пророссийски настроенного крымского хана Шагин-Гирея, он намеревался укрепить оборону полуострова на случай турецкого десанта. Под руководством великого Суворова на будущем севастопольском берегу русские солдаты возвели первые бастионы — там, где ныне находится Константиновский равелин.

Поселение начали осваивать и моряки. В ноябре 1782 года на зимовку в Ахтиарскую бухту пришли русские корабли — фрегаты «Храбрый» и «Осторожный» под командованием капитана 1-го ранга Ивана Одинцова. В Сухарной балке моряки построили деревянную казарму — первое здание будущего города, о котором в то время, впрочем, еще не помышляли. Одинцов с восторгом докладывал начальству, что Ахтиарская бухта «во всегдашнее время тиха и волнения никакого не бывает».

Фото: commons.wikimedia.org Карта Ахтиарской гавани от Бельбека до Херсонского мыса. Июнь 1783 г.

Подготовка к возведению города началась той же зимой. Григорий Потемкин, устроитель Новороссии и Крыма, узнав об Ахтиарской бухте из рапортов моряков, уже понимал, что именно там нужно будет возводить порт для Черноморского флота, который создавался весной 1783 года.

Заметную роль в строительстве города сыграл адмирал Фома Мекензи — шотландец на русской службе, который к тому времени уже успел достойно проявить себя на Балтийском флоте. Участвовал он и в боевых действиях на Средиземном море, в том числе в легендарном Чесменском морском сражении, когда получил ранение во время атаки турецкого корабля.

Фото: commons.wikimedia.org Адмирал Фома Мекензи

В Тавриду Мекензи перевели еще зимой 1783 года. Под его руководством моряки начали расчистку берега от леса. Многим запомнились слова русского шотландца: «Господа, здесь мы будем зимовать, старайтесь каждый для себя что-нибудь выстроить, я буду помогать вам лесом, сколько можно будет уделить, прочее всё, как сами знаете, так и делайте; более ничего; пойдемте кушать».

В первую очередь Мекензи распорядился построить возле гавани добротные бани. Гигиена была необходима в условиях эпидемий, которые в то время были настоящим проклятием Причерноморья. Эти бани запомнились и полюбились всем первым русским морякам-черноморцам. К сожалению, не осталось достоверного портрета Фомы Фомича Мекензи. Зато севастопольский горный массив, протянувшийся от Любимовки до Инкермана, носит его имя.

«Да будет столица полуденная»

14 июня 1783 года, когда Крым уже стал частью Российской империи, на берегах Ахтиарской бухты началось строительство первых четырех основательных каменных зданий. Это часовня святого Николы Чудотворца — покровителя мореходов, дом контр-адмирала Фомы Мекензи, пристань и кузница. С этой даты традиционно ведется отсчет летописи Севастополя.

Вид на Севастополь и русскую эскадру. Раскрашенная гравюра по оригиналу Г. Гейслера. Конец XVIII века Фото: Министерство обороны РФ

Через несколько дней после того, как каменщики, по приказу Мекензи, возвели первые этажи первых зданий будущего города, Потемкин с гордостью писал императрице: «Петербург, поставленный у Балтики, — северная столица России, средняя — Москва, а Херсон Ахтиярский да будет столица полуденная моей Государыни». Но ей пришлось по душе другое, более величественное название — Севастополь. В нем запечатлелась русская память о Византии, о колыбели нашего христианства. Севастополь — в переводе с греческого «священный, благородный город, город славы». Есть в этом названии и второй смысл. Греческое слово «севастос» было аналогом латинского титула «август», принадлежащего правящему монарху. И Севастополь — это еще и «императорский город».

Незабываемым эпизодом в истории нового морского форпоста стал приезд императрицы со свитой в июне 1787 года. Когда гости, которых принимали в специально отстроенном павильоне на морском берегу, подняли бокалы с вином, под звуки оркестра распахнулся занавес, и все увидели Севастопольский рейд. Там стояли новенькие суда Черноморского флота, приветствовавшие «матушку Екатерину Алексеевну» пушечными залпами. Для иностранных дипломатов это был неприятный сюрприз. Никто не верил, что русским удастся так быстро построить эскадру!

Вид Севастополя. Альбом «Восточная война». Флоренция, 1856 год Фото: Министерство обороны РФ

К тому времени, по воспоминания очевидцев, на берегу возникли «несколько греческих и русских лавочек, а против них пекарни; всё это составляло нынешнюю большую улицу, и в том заключался почти весь город». Таким Севастополь увидела Екатерина II во время своего путешествия по югу России. Прошел год-другой, и в городе уже красовались десятки каменных и деревянных зданий. Считалось, что город строился на средства, полученные Потемкиным с новороссийских земель. На самом деле князь Таврический просто отстраивал Крым из собственного кармана (который, правда, он почти не отличал от государственного). Он не жалел средств, понимая, что Севастополь нужно отстроить как можно быстрее — до начала очередной войны с османами, которая неминуемо назревала.

Фото: commons.wikimedia.org Светлейший князь Григорий Потемкин-Таврический

О стратегической важности города и говорить было нечего: из Севастополя русская эскадра могла за 30 часов дойти до Стамбула. Правда, в то время османы еще обладали более мощным флотом — по техническим характеристикам и количеству боевых кораблей. Но выучка матросов и флотоводцев потемкинской и ушаковской школы не оставляла турецким армадам шансов во время столкновений с севастопольской эскадрой. Это сказалось и в годы войны, когда русские моряки не проиграли своим турецким визави ни одного крупного морского сражения.

«Чудный порт Севастополь»

Вторым отцом Севастополя после Потемкина стал адмирал Михаил Лазарев. Выдающийся флотоводец и путешественник, один из первооткрывателей Антарктиды, он посвятил Черноморскому флоту четверть века службы, много лет был главным командиром Черноморского флота и портов, военным губернатором Николаева и Севастополя.

«Что за порт Севастополь! Чудный! Кажется, что благодатная природа излила на него все свои щедроты и даровала всё, что только нужно для лучшего порта в мире; но зато рука человеческая не очень заботилась, чтобы дарами сими воспользоваться», — писал Лазарев. Он принялся укреплять флот и украшать город. 15 лет по лазаревскому плану строились новые морские укрепления, защищавшие Севастополь. Но, решая оборонительные задачи, он не забывал и об эстетике.

Фото: commons.wikimedia.org Адмирал Михаил Лазарев

Лазарев считал, что столица черноморского флота должна выглядеть величественно. Моряки гордились новой Графской пристанью, которая напоминала древние Афины. На охрану причала встали мраморные львы работы итальянского скульптора Фернандо Пелличио. В городе развернулось грандиозное строительство, на котором работали больше 30 тыс. человек — это немногим меньше постоянного населения города в то время. Благодаря стараниям Лазарева город отстраивали со столичным размахом.

Графская пристань. Фото начала XX века Фото: commons.wikimedia.org

На высоком холму выросло трехэтажное здание Морской библиотеки, украшенное мраморными барельефами и статуями. Его построили на средства офицеров, а Лазарев лично выписывал для библиотеки редкие книги. Когда случилось несчастье и библиотека сгорела, адмирал едва не впал в отчаяние, но постановил: «Теперь надо начинать работу снова». И дворец с колоннами, предназначенный для книг, быстро отстроили. «Теперь молодой офицер в самом Севастополе находит все средства следить за успехами наук по всем их отраслям и усвоить себе всё действительно полезное», — писал «Морской сборник».

Петропавловский собор. Открытка начала XX века Фото: commons.wikimedia.org

Любимым детищем Лазарева стал Петропавловский собор, построенный на высоком холме. Его архитектура тоже напоминает об античной Элладе. Статуи апостолов адмирал, не жалея средств, выписал из Италии.

Появился в Севастополе и первый памятник — монумент, посвященный бригу «Меркурий» и его командиру Александру Казарскому. В 1829 году бриг вышел победителем в неравном морском сражении с двумя османскими линейными кораблями. У Казарского было 18 орудий, у противников — 200. Считается, что лаконичную надпись на постаменте — «Казарскому. Потомству в пример» — предложил сам император Николай I, не раз приезжавший в Севастополь в лазаревские времена.

Город-герой

Трагическим испытанием для Российской империи в XIX веке стала Крымская война, когда четыре державы — англичане, французы, османы и сардинцы — вторглись на территорию нашей страны. Севастополь принял на себя самый мощный удар. Защитники города на входе в узкую бухту затопили большую часть флота, закрыв от врага морской путь к Севастополю. 25 сентября 1854 года началась героическая оборона, которая продолжалась 349 дней.

На бастионах Севастополя погибли адмиралы Владимир Корнилов, Павел Нахимов и Владимир Истомин. «Будем драться до последнего! Отступать нам некуда, сзади нас море», — эти слова Корнилов произнес в первые дни обороны. Моряки, защитники города, показывали чудеса храбрости, о которых ходили легенды не только в России, но и в Европе, которая не могла не отдать должное доблести своих противников. Город, охваченный пожарами, казался обреченным. На него обрушилось около полутора миллионов снарядов. 29 августа (9 сентября по новому стилю) 1855 года защитники города со слезами на глазах, по приказу командования, оставили Севастополь.

Бой на Малаховом кургане в Севастополе в 1855 году Фото: commons.wikimedia.org

«Этот день для меня памятен и печален. Я плакал, видя город, объятый пламенем, и французские знамена на наших бастионах!» — писал Лев Толстой, участник севастопольской обороны. Но эта победа далась оккупантам так дорого, что, получив развалины Севастополя, продолжать активные боевые действия на территории России они не решились. Недаром медаль «За защиту Севастополя» стала первой в истории России наградой, посвященной не победе, а героической обороне.

За несколько десятилетий город поднялся из руин в прежнем великолепии. В 1888 году на Центральном городском холме был освящен монументальный Владимирский собор, который строили больше 30 лет, еще с довоенных времен. Во время обороны Севастополя в склепе строящегося храма нашли упокоение погибшие адмиралы Корнилов, Нахимов и Истомин. Рядом находится и могила их учителя — Лазарева. Собор из инкерманского камня, ставший усыпальницей флотоводцев, — одна из главных святынь Севастополя — города, который неотделим от истории русского флота.

Бойцы морской пехоты атакуют фашистские позиции в районе Севастополя. 1941 год Фото: РИА Новости/Евгений Халдей

Великая Отечественная война началась с авианалета на Севастополь. А в сентябре 1941 года враг подошел к городу. Генерал Эрих фон Манштейн намеревался взять его за трое суток, но Севастополь не сдавался 249 дней и даже под оккупацией сопротивление не прекращалось ни на один день. 16 апреля 1944 года к городу подошли части 4-го Украинского фронта, которым командовал генерал армии Федор Толбухин. Первыми прорвались в город бойцы 2-й гвардейской армии генерал-лейтенанта Георгия Захарова. Прорыв начался с Мекензиевых гор, а залогом победы стал штурм Сапун-горы. К исходу 9 мая 1944 года Севастополь был освобожден. В час ночи Москва салютовала героям. И снова город возродился из развалин. Строители бережно восстановили его неповторимый облик — и снова моряков, прибывающих в севастопольские бухты, приветствовали белые колонны, высокие купола и славные памятники.

Советские солдаты в освобожденном Севастополе. 9 мая 1944 года Фото: РИА Новости/Владислав Микоша

В 1965 году Севастополь получил звание города-героя, хотя этот статус впервые был провозглашен еще в приказе Верховного главнокомандующего от 1 мая 1945 года. Пожалуй, ни один город моряки не любят с такой преданностью и нежностью, как Севастополь. Не случайно о нем написано столько замечательных песен — и патетических, и лирических. В гимне черноморского форпоста России звучат слова, которые трогают за душу каждого гражданина нашей страны: «Легендарный Севастополь... Гордость русских моряков». Современный Севастополь — настоящая жемчужина Черного моря. Город, за который сражались настоящие герои, а отстраивали самые талантливые зодчие.

Автор — заместитель главного редактора журнала «Историк»