Путь в будущее: как был построен Крымский мост

Весной 2014 года Крым вернулся в родную гавань. Перед страной встал вопрос — как обеспечить полуостров всем необходимым, ведь за Перекопом, за тонким перешейком, который связывает Крым с материком, оставалась территория, которую контролировала киевская власть, пытавшаяся лишить полуостров снабжения и коммуникаций. Связь с Россией поддерживали авиация и флот. Развивалась керченская паромная переправа, работавшая круглосуточно. В Симферополе заработал новый современный аэропорт. Но этого не хватало. В марте 2014 года президент Владимир Путин поставил задачу построить «и автомобильный, и железнодорожный мост» через Керченский пролив. И 15 мая 2018 года, в рекордные сроки, сооружение было открыто: по мосту началось движение. «Известия» вспоминают, как это было.

Проекты прошлых лет

Конечно, на полуостров во все времена можно было добраться морским путем. И все-таки надежных транспортных артерий, которые бы связали полуостров с Кавказом, не хватало. Соединить берега Керченского пролива мечтали еще в позапрошлом веке.

Один из самых интересных проектов разработал морской офицер Владимир Менделеев, сын великого химика. Этой идее он посвятил лучшие годы своей 33-летней жизни. В 1899 году, уже после смерти Менделеева-младшего, в Санкт-Петербурге вышел в свет его главный труд — «Проект поднятия уровня Азовского моря запрудою Керченского пролива. Посмертное издание, с приложением двух карт и пяти разрезов». Он планировал создать плотину, которая должна была пройти от мыса Павловский до острова Тузлы, а затем до кавказской Тамани. По расчетам изобретателя, затраты на строительство плотин и дамбы достигли бы 7 млн рублей. Увы, этот замысел остался только на бумаге: правительство сочло его слишком дорогостоящим.

Фото: соцсети Поперечный разрез Керченского пролива и профили большой и малых плотин. Из «Проекта поднятия уровня Азовского моря запрудою Керченского пролива» В. Д. Менделеева

В 1903 году начались геологические изыскания для будущей железной дороги, которая должна была соединить Кавказ с Крымом. Примеривались долго, а потом началась Первая мировая война. Но об этом плане вспомнили в середине 1930-х, в эпоху индустриализации. Экономисты утверждали, что железнодорожный мост окупится в течение трех лет. Проект утвердили, к морскому берегу даже подвезли металлические конструкции будущего чудо-моста. Но снова война помешала строительству.

В 1943 году гитлеровцы, оккупировавшие Крым, решили связать его с Таманью, чтобы усилить наступление на Кавказ. Строительство курировал министр вооружений Третьего рейха Альберт Шпеер. Немцы начали возводить железнодорожный мост, а параллельно установили канатную дорогу. Но, отступая из Крыма, гитлеровцы взорвали недостроенное сооружение. И все-таки Красная армия воспользовалась остатками вражеского объекта. Мост, получивший кодовое название 2К (Крым + Кавказ) довели до ума ударными темпами. Он вошел в историю: по трассе, переброшенной через пролив, не только потянулись воинские эшелоны, там шли экстренные поезда, перевозившие в Крым участников Ялтинской конференции. Но простоял этот мост всего лишь несколько месяцев: в феврале 1945 года ледяные глыбы разрушили его фундаментальные опоры. Спасти конструкцию не удалось, пролетные строения рухнули в море.

Фото: соцсети Мост 2К (Крым + Кавказ)

Талантливый инженер Борис Константинов, один из создателей проекта московского Крымского моста, предложил свой проект нового, триумфального, моста через Керченский пролив. Со скульптурами и символикой Победы. Показывая свои чертежи Сталину, он с гордостью заявил: «Это будет царь-мост!» «Царей мы еще в 1917 году свергли», — мрачно ответил генеральный секретарь.

В итоге с 1954 года из порта Кавказ в Крым начали курсировать паромы — четыре железнодорожных и три автомобильных. Мост оставался только в мечтах, которые начали сбываться только в 2014 году.

Строительство в краю чудес

В конструкциях 2014 года инженеры постарались учесть все ошибки предшественников. На конкурс представили несколько десятков проектов. Для решения транспортной проблемы предлагались разные варианты. Например, эксперты рассматривали идею прокладки тоннеля под Керченским проливом. Но лучшим оказался проект, созданный коллективом петербургских инженеров во главе с Леонидом Беляевым. Его и стали воплощать в металле и бетоне. В Керчи и Тамани смонтировали вахтовые городки, которые в пиковые месяцы строительства с комфортом принимали по 10 тыс. человек.

Исследованием фронта работ первыми занялись саперы. В годы Великой Отечественной в районе Керченского и Таманского полуостровов шли упорные бои, территорию минировали. Через семь десятилетий после Победы специалисты обезвредили в районе будущего строительства более 700 мин, гранат и авиабомб.

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

К проекту привлекли лучшие научные силы. На первом этапе многое зависело от исследований гидрогеологов. Сейсмику в районе будущей стройки изучали ученые Института физики Земли. Специалисты Крыловского государственного научного центра смоделировали все ледовые процессы, которые могли бы повлиять на строительство и работу моста.

Пришли на территорию и археологи, совершившие немало открытий. Достаточно вспомнить голову терракотовой статуи V века до нашей эры, найденную у мыса Ак-Бурун, 60 крупных фрагментов керамических сосудов, изготовленных в Средиземноморье и Малой Азии в глубокой древности, клад серебряных испанских монет XVII столетия. окаменевшие кости древнего кита возрастом в 10 млн лет. Эти находки пополнили коллекции российских музеев. В окрестностях Керчи начались масштабные раскопки крупного археологического памятника, известного в науке как «Комплекс поселений Биели». Там обнаружили несколько курганов и древнее городище.

Объект, который строила вся страна

Возводить мост начали одновременно с восьми точек. За этим процессом можно было следить в прямом онлайн-эфире. Инженеры вели авторский надзор за объектом не только на позициях, но и с вертолетов. Строители установили около 600 опор и более 5,5 тыс. свай разных размеров. Длина морских участков от Тузлинской косы до острова Тузла и от острова до Керчи составила 13 км. Почвы в Керченском проекте мягкие, илистые. Чтобы достать до твердого дна, подчас приходилось вбивать сваи на глубину до 100 м. Строителям довелось доподлинно узнать, что такое морской характер. Они сумели преодолеть 10 тыс. штормовых часов. В апреле 2016 года монтажники соорудили первую опору моста.

Фото: РИА Новости/Георгий Зимарев

Мост пришлось строить в условиях антироссийских санкций: любое участие западных партнеров исключалось. И Россия обошлась своими силами. Скептики утверждали, что Россия не обойдется без иностранных инженеров. Но проект доказал, что техническая мысль в нашей стране по-прежнему остается на высоте. Во время работы над проектом родилось немало новых решений, которые после Крымского моста архитекторы и инженеры использовали на многих новых объектах.

Уникальный мост возводила вся страна. В Воронеже выпускали судоходные арки, а в Санкт-Петербурге моделировали процесс их установки. В Севастополе создавали плавучие опоры моста, а в Москве — систему мониторинга конструкций. Автодорожные пролеты на острове Тузла собирали бригады из Тюмени. На объекте трудились сварщики и монтажники с опытом работы на строительстве БАМа и олимпийских комплексов Сочи и, конечно, специалисты, возводившие уникальный мост на остров Русский во Владивостоке.

Талисманом проекта стал рыже-белый кот по кличке Мостик. Кто-то подбросил его, еще совсем малыша, на строительство, его приютили — и кот прижился на объекте, стал всеобщим любимцем, рос вместе с мостом. От его имени вели блог, его показывали в телевизионных сюжетах, а уж сколько раз строители фотографировались рядом с Мостиком — и не сосчитать. И именно кот первым вразвалочку прошел «на удачу» по только что построенному мосту — еще до официального открытия.

Строили мост в сложнейших погодных, геологических и сейсмических условиях, но возвести автодорожную часть удалось за рекордные 35 месяцев — на полгода раньше установленного срока.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев

Название для моста выбрали всем миром, на онлайн-голосовании. Вариантов было несколько — мост Дружбы, Воссоединения, Вежливости, Керченский. Большинство — 65% голосовавших — отдали предпочтение наименованию «Крымский мост» и с тех пор кажется, что другого имени у него и быть не могло.

Трасса над морем

15 мая 2018 года по Крымскому мосту за рулем «КамАЗа» проехал президент России Владимир Путин. Дорога над морем заняла 16 минут. Рядом в камазовской кабине сидел руководитель строительства Александр Островский. В тот же день в Крым последовали стройматериалы, продовольствие, горючее — ежесуточно больше 3 т грузов, необходимых крымчанам. Мост стал для Крыма дорогой в будущее, о котором мечтали несколько поколений жителей полуострова.

Железнодорожную нитку моста построили точно в срок — 23 декабря 2019 года. За 47 месяцев смонтировали 306 железнодорожных пролетов, проложили 5 тыс. т рельсов и 76 тыс. шпал. В то утро первый поезд примерно за 20 минут пересек 19-километровый мост и прибыл из Тамани в Керчь. На мосту машинист специально замедлил ход, чтобы первые пассажиры — в основном это были строители моста — могли разглядеть арки, освещенные в цвета российского флага, сделать фотографии. Больше всех радовались восстановлению надежной железнодорожной связи с материком жители Крыма. Для них это был знак: Россия и Крым неразделимы.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков

В тот же день, в 14:00, поезд «Таврия» отправился с Московского вокзала Санкт-Петербурга в Севастополь. Его путь составил 43 с половиной часа. В Крым пошли и поезда из Москвы. Поначалу четыре двухэтажных состава. Они преодолевают маршрут за 33 часа. Билеты на крымские поезда начали продавать за месяц до открытия трассы, их быстро раскупили. Маршрут стал еще более популярным в конце весны, в курортное время. На трассу вышли дополнительные поезда. Движение тяжелых грузовых составов открылось летом 2020 года.

Станция Керчь-Южная стала воротами в Крым, без преувеличений, для миллионов туристов. И с каждым годом их становится больше. Под Керчью построен новый уютный вокзал в стиле русского классицизма, напоминающий о старинных усадьбах и дворцах Крыма. Сегодня поездом можно приехать в Крым не только из столиц, но и из Перми, Кисловодска, Омска, Смоленска, Астрахани, Ростова-на-Дону, Анапы...

Не имеющий аналогов

Крымский мост отвечает самым строгим эстетическим критериям. Одни только металлические детали моста весят почти 260 т, но на фоне морских пейзажей он кажется легким, воздушным. Изящно вписанный в пространство мост эффектно выглядит на фотографиях.

Но мост остался бы всего лишь дорогой диковинной игрушкой, если бы вокруг него не возникла современная инфраструктура. В последние годы отстроена система транспортных артерий — и в Крыму, и на Кубани. Здесь важно всё: и авиация, и катера, и стальные магистрали, но в первую очередь автодороги высокого уровня, которых еще недавно в этих краях просто не существовало.

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Мы часто говорим про тот или иной громкий проект «не имеет аналогов в мире». Но о Крымском мосте точнее не скажешь. Его перебросили через Керченский пролив в районе активного судоходства, которое лишь ненадолго прерывалось во время строительства. Арочные пролеты монтировали на значительной высоте, и для этого пришлось применить, без преувеличений, уникальные технологии. Сегодня каждый день под сводами моста свободно проходят крупнотоннажные сухогрузы, военные корабли и круизные лайнеры, которых в ближайшие годы будет больше.

Две линии над морем, 19 км конструкций, поднятых над водной стихией и островами. Ничего подобного ни в нашей стране, ни в Европе никогда не строили. Гарантийный срок конструкции при должном обслуживании — более 100 лет. Мост стал символом возрождения России в XXI веке. Если страна способна на столь фантастические проекты, если для нее не существует неразрешимых задач — значит, окончательно миновало время кризисов и смут.

Автор — заместитель главного редактора журнала «Историк»