Скифы и мы: продолжится ли борьба за золото Крыма

Россия будет продумывать и реализовывать правовые механизмы по возвращению скифского золота, но надеяться на позитивный результат новых апелляций в европейских судах до окончания СВО не стоит, рассказали «Известиям» российские политики и музейные деятели. Вынесенный вердикт оставить в силе решение о передаче скифского золота Украине нарушает нормы межмузейного обмена, подчеркивают эксперты, но поскольку Голландия заняла антироссийскую позицию, итог был ожидаемым. Однако, обоснованием своего решения суд фактически признал воссоединение Крыма с РФ, и это важный юридический прецедент, отметили в Совфеде. О том, какова теперь будет судьба сокровищ Крыма — в материале «Известий» .

Битва за золото

Конфликт вокруг сокровищ скифов — коллекции из 2 тыс. золотых предметов, найденных в скифских курганах в Крыму — тянется с 2014 года. Четыре крымских музея — Керченский историко-культурный заповедник (ныне Восточно-крымский историко-культурный музей-заповедник), Центральный музей Тавриды, Бахчисарайский историко-культурный заповедник (ныне Бахчисарайский историко-культурный и археологический музей-заповедник) и Национальный заповедник «Херсонес Таврический» (ныне Государственный историко-археологический музей-заповедник «Херсонес Таврический») — еще до воссоединения Крыма с Россией отправили раритеты на выставку «Крым — золото и секреты Черного моря» в голландский музей Аллада Пирсона .

Через месяц после референдума Киев потребовал вернуть экспонаты не музеям Крыма, а министерству культуры Украины. Дело попало в окружной суд Амстердама в 2016 году, который постановил, что крымские экспонаты должны быть переданы украинскому государству в соответствии с голландским законом о культурном наследии.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

В российском Минкультуры тогда заявили, что решение суда нарушает нормы международного права и принципы межмузейного обмена, и в январе 2017 года музеи, владевшие экспонатами, подали апелляцию. 26 октября 2021-го апелляционный суд Амстердама подтвердил вердикт предыдущей инстанции. После чего спор перешел уже в Верховный суд Нидерландов . Но и он сегодня объявил, что коллекция должна быть возвращена Украине.

Чисто политическая история

Вердикт не стал сюрпризом, подтвердили «Известиям» все опрошенные спикеры.

— То, что произошло сегодня, было ожидаемо уже с того момента, когда Нидерланды дали понять, что заняли явно проукраинскую позицию в этом вопросе. Это решение нарушает вообще все принципы общения культурного и межмузейного обмена . Если происходит временная выдача, то по завершению выставки музей, который организует это на своей площадке, должен вернуть экспонаты. В данном случае этого не произошло. Совершенно понятно, что это чисто политическая история , — уверен гендиректор Государственного Исторического музея, член президиума Союза музеев Алексей Левыкин.

Оспаривать тем или иным образом вердикт голландского суда можно, но толку будет мало , отмечают юристы.

— Возможен вариант обжалования в порядке надзорной процедуры, которая предусмотрена законодательством Нидерландов, но предположу, что геополитические аспекты могут оказать свое негативное влияние на исход спора , — поделился с «Известиями» Дмитрий Горбунов, партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры». Алексей Левыкин солидарен с этим мнением.

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Россия понимает, что в нынешних условиях подобные инстанции не выносят справедливых и законных решений , — подтверждает скепсис юристов и музейщиков зампред Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Екатерина Алтабаева.

— Конечно, сейчас мы будем продумывать и реализовывать правовые механизмы по возвращению этой собственности . И в этом смысле сегодняшнее время — это как раз время для решения таких вопросов, — подчеркнула сенатор.

Признали воссоединение Крыма с РФ

Решение проблемы скифского золота сегодня напрямую зависит от выполнения задач СВО , отмечают политики.

— После этого будет другой диалог с Западом, и я не сомневаюсь, что этот актив, как и многие другие, вернется. Напомню, что во Франции была арестована морозовская коллекция, но Российская Федерация решила этот вопрос . Нажала на больные места. Может, не все наши граждане это заметили, но это было сделано. У нас есть рычаги в каждой точки планеты. Вопрос времени, — уверен первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по контролю Михаил Романов.

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

В свою очередь, зампред Совфеда Константин Косачев обращает внимание на любопытную деталь: в обосновании своего решения Верховный суд Нидерландов признал факт воссоединения Крыма с Россией. И юридически именно это обстоятельство стало решающим в данном деле .

В части 2 опубликованного решения «принципы и факты» Верховный суд Нидерландов написал следующее:

«6 марта 2014 года парламент Автономной Республики Крым («АРК») согласился отделиться от государства Украина и присоединиться к Российской Федерации. Впоследствии, 16 марта 2014 года, АРК провела референдум, в ходе которого проголосовала за присоединение к Российской Федерации. 18 марта 2014 года, согласно договору о присоединении, АРК вошла в состав Российской Федерации (п. VI)».

— Это именно прецедент юридический, а не политический, но очень серьезный и важный. Вопросы признания или непризнания независимости государств и их границ — это всегда вопросы государственного уровня . Но понятно, что для того, чтобы соответствующие позиции либо принимать, либо оспаривать, важна юридическая оценка. И в данном случае она прозвучала. С моей точки зрения, впервые. Решение, принятое на столь высоком юридическом уровне, отсылает к свершившемуся факту — изменению статуса Крыма, который более не является частью государства Украины, но является частью государства России , — подчеркнул Константин Косачев в беседе с «Известиями». — Это доставит большую головную боль юридическим инстанциям всех без исключения государств, которые не признают факт принадлежности Крыма Российской Федерации .

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Борьба продолжится

Одна из главных проблем теперь — сохранность коллекции . Директор ГБУ Республики Крым «Центральный музей Тавриды» Андрей Мальгин в беседе с «Известиями» отметил, что если Амстердам решит передать предметы Киеву, они могут оказаться под угрозой .

— Передача в Киев — это чрезвычайно рискованное дело, учитывая идущую спецоперацию и зная отношение к культурному наследию, которое Украина демонстрировала всегда . Конечно, нас беспокоит сохранность этих предметов, — заявил Андрей Мальгин.