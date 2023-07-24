25 июля — День сотрудника органов следствия: кого поздравляют с праздником

Летом в России отмечается День сотрудника органов следствия. Этот праздник единый для всех следственных органов страны и торжества по этому случаю тоже проходят в один день — 25 июля. «Известия» рассказывают, когда появился праздник и кого поздравить в 2023 году.

День сотрудника органов следствия – 2023: кого поздравляют

В этот день принято поздравлять работников Следственного комитета (СК), на которых лежит вся нагрузка по предварительному расследованию самых разных преступлений — от нарушения законных прав россиян до коррупции и экстремизма.

Поздравляют также сотрудников следственных подразделений и других правоохранительных структур России — МВД и Федеральной службы безопасности (ФСБ). Все три ведомства отмечают праздник в один день.

День сотрудника органов следствия – 2023: история праздника

День сотрудника органов следствия отмечают 25 июля не случайно. Именно в этот день в 1713 году император Петра I подписал указ «О создании следственной канцелярии», положивший начало следственной службы в России. Ведомство наделялось полномочиями по производству предварительного следствия и создавалась прежде всего для расследования коррупционных дел.

После смерти Петра I учрежденные им следственные органы упразднили. И до 1860 года расследованием преступлений занимались городская и земская полиция. В результате судебной реформы 1860 года следственные органы вывели из состава полиции и передали в ведение судов. Немного позднее, в 1867 году, дополнительно был введен аппарат военных следователей, которые состояли при военно-окружных судах.

В таком виде следственная служба развивалась до 1917 года. Спустя несколько лет надзор за производством предварительного следствия был возложен на прокуратуру. Следователи были полностью выведены из подчинения судов и переданы в ведение прокуроров, а военные следователи — в подчинение органов военной прокуратуры.

Дальнейшее развитие следственного аппарата связано исключительно с периодическими перераспределениями функции предварительного следствия между прокуратурой и органами внутренних дел. Следователи относились то к НКВД, то к милиции или прокуратуре.

Окончательное восстановление петровской вневедомственной модели организации следствия произошло 15 января 2011 года. Тогда Следственный комитет оформился в отдельную независимую структуру. При этом следователи никуда не делись из МВД и ФСБ. Просто сформировалось четкое разделение, кто за какие преступления отвечает.

В 2013 году в России был учрежден День сотрудника органов следствия. С тех пор он отмечается ежегодно в один и тот же день.

День сотрудника органов следствия – 2023: как отмечают

Центром праздника в Москве и других городах традиционно становятся мероприятия в местном следственном управлении СК. На них приглашают всех сотрудников. Отличившимся вручают грамоты и ведомственные награды. Однако даже эту дату многие работники следственных органов встречают на службе.

Ежегодно следователей поздравляет начальство и высшее руководство, а также президент России. Учитывая специфику работы, обычно желают крепкого здоровья и успехов в дальнейшей службе на благо Родины.

Особые слова благодарности в этот день звучат в адрес ветеранов, создавших славные традиции следствия. Многие из них до сих пор служат примером и незаменимыми наставниками для молодого поколения следователей.

Подарки тоже дарят соответствующие поводу — например, папки, где удобно хранить различные документы, незаменимую вещь для каждого следователя, или именные ручки.

День сотрудника органов следствия – 2023: интересные факты

В России пойти работать в следствие могут только граждане РФ с высшим юридическим образованием. Однако так было не всегда. До 1864 года устроиться на работу следователем можно было без специального образования.

Сегодня следователь — это не просто сотрудник правоохранительных органов. Он должен разбираться во всех тонкостях Уголовного кодекса, так как обычно руководит расследованием не одного, а часто сразу нескольких дел.

В обязанности следователя входят принятие заявления и решения о возбуждении уголовного дела, проведение неотложных следственных действий с подозреваемыми, допросы, проверки показаний, а также ведение отчетности о проведенных мероприятиях.

Чтобы работать на этой должности, нужны усидчивость и определенный склад ума. Кроме того, следователь должен быть хорошим психологом, чтобы найти контакт со всеми участниками уголовного процесса.

Как правило, среди следователей нет случайных людей и многие из них считают свою профессию призванием, которую выбирают один раз на всю жизнь.

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