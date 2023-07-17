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18 июля — День создания органов государственного пожарного надзора: история праздника

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Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
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Ежегодно 18 июля в России празднуют День создания органов государственного пожарного надзора (ГПН). В 2023 году он выпадает на вторник. О том, что это за праздник и кто его отмечает, читайте в материале «Известий».

День создания органов государственного пожарного надзора в 2023 году — история

Впервые День создания органов государственного пожарного надзора в России отметили в 2007 году. Дата праздника выбрана не случайно, ведь 18 июля 1927 года было подписано постановление о создании Госпожнадзора.

В его обязанности входила разработка мер предупреждения и ликвидации возгораний, надзор за пожарной безопасностью в организациях, а также автоматизация тушения, установка сигнализаций и многое другое. После создания органов ГПН на всех крупных предприятиях страны начали проводить регулярные проверки.

Служба также рассматривала и утверждала уставы добровольческих пожарных формирований и занималась просветительской деятельностью. Ее сотрудники рассказывали взрослым и детям о том, как правильно обращаться с огнем и что делать в случае пожара.

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В 1993 году пожарный надзор получил статус специального вида государственной надзорной деятельности, а Государственная пожарная служба стала самостоятельным структурным подразделением Министерства внутренних дел. На сегодняшний день Госпожнадзор находится в ведении МЧС России и продолжает выполнять свои функции по защите населения.

День создания органов государственного пожарного надзора в 2023 году — кто отмечает

День создания органов ГПН — это профессиональный праздник. Его отмечают огнеборцы, инспекторы пожарной безопасности и другие специалисты из этой сферы. На сегодняшний день сотрудниками Государственной противопожарной службы являются 200 тыс. человек. В год они совершают около 2 млн выездов и спасают жизнь и здоровье 90 тыс. человек.

День создания органов государственного пожарного надзора в 2023 году — поздравления

День создания органов государственного пожарного надзора — хороший повод поблагодарить тех, защищает людей от опасной стихии. Например, написать пост в соцсетях, посвященный сотрудникам Государственной пожарной службы. В кругу семьи и друзей виновника торжества можно порадовать праздничным ужином или желанным подарком.

Также в этот день будет полезно поговорить с детьми на тему пожарной безопасности или обновить знания самостоятельно.

Ранее «Известия» рассказали, как в России отмечают День ГИБДД, и собрали интересные факты об этом празднике.

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