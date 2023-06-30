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3 июля — День ГИБДД: история праздника и как его отмечают в России в 2023 году

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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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В России 3 июля отмечается День ГИБДД — профессиональный праздник тех, кто обеспечивает безопасность на наших дорогах. И хотя официально его празднуют не так давно, сотрудники ведомства уже много лет получают поздравления именно в этот день. «Известия» собрали интересные факты об истории праздника, а также рассказывают, как его будут отмечать в 2023 году.

История Дня ГИБДД в России

В последние годы дорожное движение всё больше контролируется с помощью камер видеофиксации и других приборов, однако очевидно, что без инспекторов обойтись нельзя — ни раньше, ни сейчас.

Первая автоинспекция была организована в Москве в августе 1919 года. Тогда в столице насчитывалось около 2,5 тыс. транспортных средств, включая порядка тысячи грузовых автомашин, 100 пассажирских автобусов и 740 трамвайных вагонов. Осенью 1925 года появился Отдел по регулированию дорожного (ОРУД) движения, на базе которого 3 июля 1936 года была основана государственная автомобильная инспекция (ГАИ).

Ее основными задачами были борьба с авариями, хищением машин, а также профилактика дорожно-транспортных происшествий (ДТП). Во время войны инспекция ГАИ занималась выбраковкой и списанием автомобилей, выдачей водительских удостоверений, контролировала правильность использования запчастей.

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В июне 1998 года ГАИ указом президента переименована в Государственную инспекцию безопасности дорожного движения (ГИБДД). Позднее был учрежден и сам праздник. Он был установлен в 2009 году и с тех пор отмечается ежегодно.

Как отмечают День ГИБДД в 2023 году

3 июля принято организовывать торжественные мероприятия. На них зачитываются поздравительные телеграммы от высшего руководства ГИБДД МВД России, вручаются почетные грамоты и медали. Лучших работников автоинспекции в этот день повышают в должностях и званиях.

В ряде городов России проходят праздничные концерты и автопробеги. Один из автопробегов в 2023 году пройдет в Хабаровском крае в честь 87-й годовщины образования подразделений ГИБДД. Старт запланирован на 2 июня из Комсомольска-на-Амуре, а 3 июля колонна прибудет в Биробиджан.

Путь длиной более 1 тыс. км пройдет на милицейских машинах эпохи СССР. По словам организаторов, каждый автомобиль, участвующий в пробеге, уникален. Почти полвека назад машины участвовали в погонях и спасали жизнь людей.

В этот же день пройдут показательные тренировки и учения, а также демонстрации спецоборудования, которое помогает работникам ГИБДД в обеспечении порядка на дорогах. Те сотрудники, кто отмечает свой профессиональный праздник на службе, как правило, надевают парадную белую форму.

Что подарить на День ГИБДД в 2023 году

Поскольку праздник профессиональный, то и подарки лучше выбирать тематические. Это может быть ежедневник, брелок или фляга с символикой ГИБДД или с надписью: «С днем ГИБДД», «Лучший гаишник», «За безопасность на дорогах».

На службе сотруднику дорожной инспекции точно пригодится и какая-нибудь практичная вещь. Например, термос или термокружка для горячих напитков, карманный фонарик, теплые носки или набор для ухода за обувью.

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Интересные факты о Дне ГИБДД

Бытует мнение, что в День ГИБДД, можно ездить не по правилам, так как сотрудники дорожной полиции должны в свой праздник проводить время с коллективом или семьей, а не ловить нарушителей.

Однако заблуждаться на этот счет не стоит. Сотрудники ГИБДД работают и в выходные, и в праздники, в любое время суток и при любой погоде. В День ГИБДД на дорогах любого города обязательно будут присутствовать несколько дежурных экипажей. Поэтому водителям даже в такой день не стоит рассчитывать на снисхождение и забывать о правилах дорожного движения.

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