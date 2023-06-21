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Водителям рассказали о правилах общения с инспектором ГИБДД

Юрист Данилов: перед передачей документов инспектору ГИБДД надо вытащить из обложки деньги
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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При остановке автомобилиста сотрудниками ГИБДД водителям следует знать о своих правах и обязанностях в различных ситуациях. Об этом в среду, 21 июня, рассказал адвокат, преподаватель Финансового университета при правительстве Кирилл Данилов в беседе с агентством «Прайм».

Эксперт напомнил о необходимости ношения сотрудниками ГИБДД при исполнении форменного обмундирования, служебного удостоверения и нагрудного знака, а также инспекторы при обращении к водителю должны представиться, назвать свою должность, звание и фамилию, затем сообщить причину и цель обращения.

«Служебное удостоверение сотрудник предоставляет только по требованию гражданина, а причиной остановки может являться элементарная проверка документов», — пояснил адвокат.

Как отмечает Данилов, люди часто хранят наличку в обложке паспорта, а передача сотруднику ГИБДД документов с вложенными наличными денежными средствами может расцениваться как взятка должностному лицу. Эксперт посоветовал убирать ценные бумаги и деньги из обложек документов перед проверкой инспекторами.

Однако если сотрудник ГИБДД получит документы с вложенными деньгами, он обязан вернуть их водителю и попросить его снять обложку и убрать все лишние предметы, сказал адвокат.

По словам Данилова, съемка инспектора на видео не запрещена и не разрешена административным регламентом, однако письмо МВД России от 07.11.2017, которое не является нормативным правовым актом, устанавливает, что сотрудник ГИБДД не может запрещать водителю съемку.

При этом если водитель подозревает инспектора в незаконности действий, то адвокат советует произвести фиксирующую видеозапись, так как она может служить основным доказательством при оспаривании действий гаишника.

Сотрудник ГИБДД может проверять следующие документы: документы на машину и грузы в ней, документы на право пользования и управления машиной, полис ОСАГО, документы, удостоверяющие личность водителя и пассажиров, подчеркнул эксперт.

Также инспектор вправе проверить идентификационный номер, номер кузова, номер шасси транспортного средства, государственный регистрационный знак транспортного средства, а также его техническое состояние.

Помимо прочего, отмечает Данилов, инспекторы имеют право на составление протоколов об административных правонарушениях, а если водитель откажется подписать указанные протоколы, то сотрудники ГИБДД составят акт.

«Если вы не подпишете протокол, это не сделает вас невиновным, а также не будет означать, что вы не ознакомились с протоколом», — предупредил адвокат.

Он посоветовал не отказываться от подписания, а изучить протокол и при необходимости подать свои замечания и уточнения по его содержанию, а также не стоит забывать о своем праве обжаловать действия сотрудников ГИБДД.

Важная «цифра»: водители смогут предъявлять электронные права
Нужно ли по-прежнему возить с собой бумажные документы

Ранее, 16 июня, заместитель начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ Олег Понарьин заявил, что Госавтоинспекция (ГИБДД) готова к введению в России возможности предъявления водительских прав и свидетельств о регистрации автомобиля (СТС) в виде цифрового кода без подтверждения их оригиналами. Он отметил, что соответствующие эксперименты уже были успешно проведены в Московском регионе и Татарстане.

Ранее, 10 апреля, автоэксперт Владимир Сажин заявил, что подготовка в Госдуме законопроекта о смягчении наказания за отсутствие при себе у водителя регистрационных документов на автомобиль связана с цифровизацией документов. Из-за того что все необходимые данные хранятся в электронной базе, в будущем наказание может быть и отменено.

В сентябре 2022 года юрист Европейской юридической службы Дмитрий Безделин рассказал, что электронные права в виде индивидуального QR-кода можно получить через мобильное приложение «Госуслуги Авто». Он отметил, что ГИБДД России разрешило автомобилистам предъявлять цифровое удостоверение в качестве эксперимента.

При этом до официального принятия поправок в Правила дорожного движения водители обязаны иметь при себе пластиковый документ.

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