Автоэксперт оценил планы смягчить наказание за отсутствие бумажных документов

Подготовка в Госдуме законопроекта о смягчении наказания за отсутствие при себе у водителя регистрационных документов на автомобиль связана с цифровизацией документов. Из-за того что все необходимые данные хранятся в электронной базе, в будущем наказание может быть и отменено. Такое мнение автоэксперт Владимир Сажин высказал в понедельник, 10 апреля.

«Отсутствие наказания за совершение административного правонарушения, конечно, будет расслаблять автовладельцев. С другой стороны, если за рулем находится собственник, документы находятся в базе, то такое наказание вообще нужно отменить. Тем более когда мы переходим в век цифровых технологий и у нас уже документы предъявляются в электронном виде», — отметил Сажин в комментарии телеканалу «Звезда».

По мнению эксперта, переход на «цифру» облегчит и работу каршеринговых сервисов, поскольку пропадет необходимость хранить в автомобиле бумажные документы.

Ранее в этот день замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов сообщил в Telegram-канале, что, если документы на транспортное средство остались дома, это никак не сказывается на безопасности дорожного движения. Значит, в таком случае и задерживать автомобиль не нужно, сообщает телеканал «360».

В нижней палате парламента подготовили и направили в правительство законопроект о смягчении наказания за отсутствие при себе у водителя регистрационных документов на машину, сообщается на сайте aif.ru.

В сентябре 2022 года юрист «Европейской Юридической Службы» Дмитрий Безделин рассказал, что электронные права в виде индивидуального QR-кода будут доступны на мобильном приложении «Госуслуги Авто». По его словам, ГИБДД России разрешило автомобилистам предъявлять цифровое удостоверение в качестве эксперимента.

При этом до принятия поправок в Правила дорожного движения водители обязаны иметь при себе пластиковый документ.

Ранее, 7 сентября, в Минцифры сообщили «Известиям», что электронное свидетельство о регистрации автомобиля (СТС) за последний год оформили более 1,6 млн человек — именно столько пользователей на 1 сентября 2022 года зарегистрировалось в приложении «Госуслуги Авто».

В июне начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников рассказал «Известиям», что до конца 2022 года в России планируется запуск электронных водительских удостоверений.