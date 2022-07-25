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Путин поздравил сотрудников органов следствия с профессиональным праздником

Президент РФ Путин поздравил сотрудников органов следствия с профессиональным праздником
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Президент России Владимир Путин в понедельник, 25 июля, поздравил сотрудников органов следствия с профессиональным праздником.

«Вы ведете сложную, кропотливую, ответственную работу. Решаете задачу государственные и большой общественной значимости. Вносите огромный вклад в борьбу с криминалом коррупцией экстремизмом, отстаиваете закона и справедливости», — заявил глава государства.

Российский лидер поблагодарил сотрудников следствия «за честную и добросовестную службу, за профессионализм, принципиальность верность лучшим традициям следственной работы».

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Особые слова признательности, а также пожелания здоровья и благополучия Путин выразил ветеранам органов следствия.

«Спасибо вам за готовность всегда оставаться в строю, делиться своим богатейший опытом. Уверен, что и нынешнее поколение исследователей будет всегда достойно выполнять свой долг перед страной и гражданами России», — подчеркнул президент РФ.

Он отметил важность соответствия службы следователей с актуальными законодательными изменениями и гуманизацией российского закона.

При этом, по словам Путина, следователям необходимо жестко, непримиримо по всей строгости закона проследовать лиц виновных в преступлениях, угрожающих жизни и здоровью людей.

День сотрудника органов следствия — это профессиональный праздник сотрудников и работников Следственного комитета РФ, сотрудников и работников следственных подразделений Министерства внутренних дел и Федеральной службы безопасности России. Ежегодно отмечается 25 июля.

Выбор указанной даты обусловлен тем, что в этот день 25 июля 1713 года был издан именной указ Петра I «О создании следственной канцелярии гвардии майора М.И. Волконского». Следственная канцелярия была первым государственным органом России.

Ранее, 28 мая, Путин поздравил военных и гражданский персонал с Днем пограничника. В своем поздравлении он заявил о пресечении провокаций и диверсий в приграничных с Украиной районах.

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