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Путин поздравил военных и гражданский персонал с Днем пограничника

Путин: пограничники пресекают провокации и диверсии в приграничных с Украиной районах
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Фото: kremlin.ru
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Президент России Владимир Путин в своем поздравлении к пограничникам с профессиональным праздником заявил о пресечении провокаций и диверсий в приграничных с Украиной районах. Слова российского лидера приводятся 28 мая на сайте Кремля.

«Особо отмечу четкие и мужественные действия личного состава Пограничной службы России по пресечению различного рода провокаций и попыток проведения диверсий, — речь прежде всего идет об участках нашей государственной границы в районах проведения специальной военной операции», — сказал президент России.

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Путин также отметил работу сотрудников погранслужбы по выявлению боевиков неонацистских группировок, пропуску беженцев, помощи женщинам, детям, старикам, всем, кто ищет на территории России спасения и защиты.

Российский лидер добавил, что также ждет от пограничников «эффективного, профессионального решения всего комплекса других, крайне ответственных задач <...>, в том числе в области обеспечения экономической безопасности страны».

Стоящие перед пограничниками задачи, по словам президента РФ, особенно значимы «в условиях беспрецедентного политического, экономического, информационного давления на Россию, наращивания военного потенциала НАТО непосредственно у рубежей страны».

Он убежден, что пограничники будут действовать решительно и твердо, с честью выполняя воинский, патриотический долг перед страной.

В заключение, он пожелал пограничникам и их семьям здоровья, успехов и благополучия.

«Ваш профессиональный праздник является одним из ярких символов преемственности и единства поистине героических традиций, символом народной благодарности и уважения ко всем, кто в разные исторические эпохи укреплял, оберегал и защищал рубежи нашей родной земли», — подчеркнул Путин.

27 мая первый заместитель директора — руководитель Пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов сообщил, что украинские националисты притворяются беженцами с целью пересечь границу с РФ, уже выявлено около 250 таких лиц.

Кроме того, Кулишов заявил о возросшем риске провокаций со стороны диверсионно-разведывательных групп и спецслужб Украины. Также повышенного внимания пограничников, по мнению Кулишова, требуют Крымский транспортный переход и акватории Черного и Азовского морей.

На фоне участившихся обстрелов главы ряда российских регионов, граничащих с Украиной, ввели «желтый» уровень террористической опасности. С 11 апреля он регулярно продлевается в пяти северных и двух восточных районах Крыма, на территориях Белгородской, Брянской, Курской и в двух районах Воронежской области.

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