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В ФСБ заявили о попытках националистов попасть в РФ под видом беженцев

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Фото: РИА Новости/ФСБ РФ
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Украинские националисты притворяются беженцами с целью пересечь границу с РФ, уже выявлено около 250 таких лиц. Об этом в пятницу, 27 мая, сообщил первый заместитель директора — руководитель Пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов.

«Вследствие нарастания военной опасности и ухудшения гуманитарной ситуации в Донбассе существенно возрос поток беженцев из Украины. С середины февраля в Российскую Федерацию пропущено более 1 миллиона 200 тысяч российских и украинских граждан. Под видом беженцев в нашу страну пытаются проникнуть праворадикальные и националистические элементы, в том числе участвовавшие в боевых действиях», — рассказал он в интервью «Российской газете».

По словам генерала, обстановка осложнилась после завершения пограничного сотрудничества с Киевом. На этом фоне были зафиксированы попытки демаркации спорных участков. Кроме того, Кулишов заявил о возросшем риске провокаций со стороны диверсионно-разведывательных групп и спецслужб Украины.

Также повышенного внимания пограничников требуют: Крымский транспортный переход и акватории Черного и Азовского морей.

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