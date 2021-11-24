Тамбовский вой: как руководство умершего клуба попало под следствие

С момента завершения профессиональной жизни футбольного клуба «Тамбов» прошло уже полгода, а финансовые скандалы вокруг него продолжаются. 24 ноября правоохранительные органы задержали бывшего спортивного директора организации Павла Худякова. Пока официально не объявлено, какие объявления ему предъявлены, но, по информации источника «Известий» в силовых структурах, речь может идти о мошенничестве и хищении субсидий, выделенных из бюджета Тамбовской области. 30 сентября полиция задержала бывшего генерального директора «Тамбова» Ольгу Коновалову в рамках уголовного дела о мошенничестве. 1 октября Ленинский районный суд города Тамбова арестовал её до 29 ноября. Ещё зимой клуб подал иск о банкротстве, процедура которого началась в мае, когда тамбовчане закончили выступление в сезоне РПЛ.

Бюджетный минимализм

ФК «Тамбов» был основан в 2013 году после закрытия местной команды под названием «Спартак», долго время выступавшей во втором дивизионе. Новый клуб через три сезона победил в зоне «Центр» второй лиги (ПФЛ) и вышел в первый дивизион (ФНЛ). Там он сумел занять пятое место в первый же год, а по окончании розыгрыша чемпионата-2017/2018 оказался в переходных матчах за право выступать в Премьер-лиге, но проиграл пермскому «Амкару».

В 2019 году «Тамбов» сумел напрямую выйти в элиту российского футбола. Уже тогда стало ясно, что у клуба будут проблемы с проведением домашних матчей в своём регионе , так как на его территории не было ни одного стадиона, соответствующего стандартам РПЛ.

В ФНЛ команда выступала на стадионе «Спартак», вмещающем около 5 тыс. зрителей, тогда как в Премьер-лиге арена должна вмещать минимум 10 тыс. Процесс реконструкции старого стадиона или строительства нового так и не был запущен. В ноябре 2020 года первый заместитель начальника управления по физической культуре и спорту Тамбовской области Ирина Ларцева сообщила, что стадион «Спартак» находится на реконструкции, средства на неё из регионального бюджета были выделены, но возникли сложности с государственной экспертизой.

В дальнейшем тема стадиона не раз публично поднималась клубом, но окончательного ответа от тогдашнего регионального руководства так и не было получено. РПЛ пошла навстречу «Тамбову» и допустила его до соревнований, разрешив играть домашние матчи за пределами региона.

ФК Тамбов ФК Тамбов Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В итоге предыдущие два сезона «Тамбов» проводил домашние встречи на «Мордовии Арене» и стадионе «Нижний Новгород» , построенных к чемпионату мира по футболу 2018 года. Это существенно усложнило логистику команде, игравшей почти без поддержки собственных болельщиков, которые не могли в большом количестве ездить из Тамбова, а сами игроки постоянно были в разъездах. Особенно это было заметно летом 2020 года, когда после пандемийной паузы чемпионат России доигрывался в крайне сжатые сроки при плотном календаре в два тура в неделю.

— Мы играли 28 июня, 1 и 4 июля, — рассказывал тогда «Известиям» выступавший за «Тамбов» нападающий Владимир Обухов. — И впереди матч с «Ахматом» 7 июля. Всего два дня на отдых, и опять игра. «Зенит» перед нами имел пять выходных дней, а у нас —только два. У «Спартака» три дня, а у нас — опять же два. Очень сложно. Играем в Нижнем Новгороде с «Ахматом». Потом садимся на автобус и едем в Тамбов. Оттуда автобусом на выезд в Тулу. Логистика очень тяжелая. У «Тамбова» нет финансов, чтобы спокойно летать на выезды. Приходится вот так перемещаться.

В этих условиях «Тамбов» умудрился в 2020 году сохранить место в Премьер-лиге, имея самый маленький бюджет среди всех участников турнира. Как рассказывала «Известиям» в декабре прошлого года года Ольга Коновалова, всего за сезон—2019/2020 он составил 748 млн рублей. 160 млн клуб заработал сам, а 588 млн было выделено областным управлением спорта в качестве субсидии. Причём изначально выделялась сумма в 500 млн, но в связи с пандемией и переносом последних восьми туров она увеличилась на 88 млн.

Примечательно, что в борьбе за выживание «Тамбов» опередил два очень богатых по меркам низа таблицы клуба. В том году из РПЛ в ФНЛ вылетели «Оренбург» с бюджетом в 1,3 млрд рублей и самарские «Крылья Советов» с бюджетом в 2,2 млрд рублей.

Прервались потоки

По словам Ольги Коноваловой, на сезон-2020/2021 была заложена расходная часть в 680 млн рублей. В распоряжении «Известий» имеется письмо от 15 июня 2020 года за подписью Михаила Белоусова на имя начальника отдела лицензирования РФС Евгения Летина о том, что на развитие физкультуры и спорта в Тамбовской области предусмотрены бюджетные ассигнования более 1 млрд рублей на финансовый 2020 год и более 900 млн рублей на финансовый 2021 год.

Из них 458,8 млн рублей в виде субсидий планировалось выделить на поддержку негосударственных некоммерческих организаций в сфере физкультуры и спорта, одна из которых — ФК «Тамбов». Получить комментарии представителей администрации Тамбовской области и областного Управления по физкультуре и спорту на момент публикации не удалось.

При этом документально между клубом и областным спортивным руководством никаких договоров о субсидиях подписано не было. После сохранения прописки в РПЛ летом 2020 года футболисты и тренеры команды были на приёме у тогдашнего губернатора Тамбовской области Александра Никитина. По словам игроков, он поздравил команду с тем, что она удержалась в элите, и пообещал обеспечить финансирование.

— Никитин возглавлял область с 2015 года и как раз тогда подходил к концу его первый губернаторский срок в пять лет, — рассказал «Известиям» источник, работавший в то время в региональном правительстве. — И накануне выборов решил «попиариться» на команде, которая при всех трудностях сумела решить задачу сохранения прописки в РПЛ. Как только в сентябре прошли выборы, и Никитин переизбрался на новый пятилетний срок, интерес к клубу пропал.

С осени 2020 года, по словам Худякова и Коноваловой, руководство региона перестало выходить на связь. Вскоре в отставку подал президент «Тамбова» и заместитель губернатора Тамбовской области Арсен Габуев. По словам источника в тогдашнем областном правительстве, у него был конфликт с другим первым замом губернатора Олегом Ивановым, который хотел перехватить контроль над клубом. Павел Худяков как главный идеолог «Тамбова» и один из его учредителей вместе с другим учредителем Андреем Сафроновым поддержали Габуева. И всем троим с подачи Иванова был закрыт доступ к Никитину, который доверял своему первому заму.

Павел Худяков Павел Худяков Фото: ФК «Тамбов»

В конце 2020 года Ольга Коновалова рассказывала «Известиям», что суммарные задолженности клуба составляли около 400 млн рублей. Туда вошли долги по налогам, зарплатам и премиальным игроками, тренерам и сотрудникам. Зимой существовал риск, что «Тамбов» снимется с соревнований РПЛ по ходу сезона, что было бы первым случаем в почти 30-летней истории высшего дивизиона чемпионата России по футболу.

В итоге РФС и РПЛ с помощью авансовых выплат по телеправам помогли «Тамбову» сильно усечённым составом доиграть турнир. Все 11 матчей после зимнего перерыва были проиграны. После этого футбольный клуб приказал долго жить.

— Влияние Олега Иванова на катастрофу «Тамбова» очень велико, — сказал «Известиям» источник в клубе. — Худяков и Сафронов допускали свои ошибки. Возможно, они вели не самую чистую финансовую деятельность, но в этом пусть разбираются следствие и суд. Но тогдашнее руководство региона не выполнило данные клубу обещания. Без их поддержки выжить «Тамбову» было нереально, как и любому другому клубу в нашем футболе.

4 октября 2021 года Александр Никитин подал заявление о досрочном сложении с себя полномочий губернатора Тамбовской области. Оно было подписано президентом РФ Владимиром Путиным. Через несколько недель свой пост покинул Олег Иванов. 7 октября Никитин стал членом Совета Федерации РФ.

Получить комментарии Александра Никитина, Олега Иванова, Арсена Габуева и Андрея Сафронова на момент публикации «Известиям» не удалось. Официальные обвинения в адрес Худякова по состоянию на вечер 24 ноября также не обнародованы.

— «Тамбов» был не худшим клубом в истории российского футбола, но стал очередной организацией, не сумевшей выжить в условиях бюджетного финансирования, — поделился мнением с «Известиями» бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов . — Таких в последние годы всё больше и больше. К сожалению, в нашем футболе так и не удалось выстроить систему, при которой клубы могут самостоятельно держаться на плаву и пережить лишение бюджетного финансирования без серьёзных последствий.