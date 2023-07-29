Песков сообщил об участии Путина в параде ко Дню ВМФ с африканскими лидерами

Президент России Владимир Путин 30 июля примет участие в параде в честь Дня ВМФ в Финском заливе вместе с главами четырех африканских государств. Об этом 29 июля сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Завтра Путин примет участие в Главном военно-морском параде — и в Финском заливе, на Кронштадтском рейде, и в акватории Невы», — сообщил Песков журналистам.

Африканские лидеры будут участвовать в параде в качестве гостей — они остались в Санкт-Петербурге после саммита Россия – Африка. В мероприятии также планируется участие представителей еще пяти стран — участниц российско-африканского форума стран «уровнем пониже».

Ранее, 28 июля, военный историк Дмитрий Болтенков заявил, что Северный флот не стал перегонять самые мощные свои корабли для участия в параде из-за принципа экономии в интересах фронта.

День Военно-морского флота (ВМФ) — праздник моряков и офицеров, защищающих интересы России в море, ежегодно отмечается в последнее воскресенье июля. В 2006 году президент России Владимир Путин закрепил эту дату в качестве официального праздника ВМФ.