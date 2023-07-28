Эксперт объяснил отсутствие самых мощных кораблей Северного флота на параде ВМФ

В Главном военно-морском параде, который состоится в Санкт-Петербурге и Кронштадте 30 июля, примут участие около 40 кораблей, четыре подводные лодки и несколько парусных судов. При этом Северный флот перегонять самые мощные свои корабли не стал. С одной стороны, это оправдано принципом экономии в интересах фронта, рассказал «Известиям» военный историк Дмитрий Болтенков.

По его словам, раньше Северный флот практиковал перевод ряда крупных кораблей и подводных лодок, таких как «Дмитрий Донской» и «Князь Владимир». В этом году решили этого не делать.

«С одной стороны, экономия, ведь финансы нужно направлять на фронт. А с другой стороны, стоило бы, чтобы страны Балтии, Швеция, Польша, Германия напряглись, когда такие мощные корабли входят в Балтийское море. Одно дело смотреть по телевизору, и другое — своими глазами увидеть, как они идут через балтийские заливы», — сказал он.

Болтенков добавил, что при этом продолжается практика задействования в параде разных флотов и флотилий.

«Черноморский представлен, в частности, новым корветом «Меркурий». А с Каспийской флотилии перегнали МРК «Углич». От Балтийского флота будет участвовать сторожевой корабль «Неустрашимый», который лет десять стоял на ремонте. Его построили еще в 1980-е годы», — добавил эксперт.

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На своей волне: как пройдет военно-морской парад в Кронштадте