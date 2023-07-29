Путин примет главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге

Президент России Владимир Путин примет главный парад Военно-морских сил РФ, который пройдет 30 июля в Санкт-Петербурге и Кронштадте. Об этом 29 июля сообщила пресс-служба Кремля.

«Глава государства обойдет на катере парадные линии боевых кораблей в акваториях Финского залива и Невы и на Кронштадтском рейде, поздравит личный состав их экипажей с Днем ВМФ», — говорился в публикации.

Отмечается, что парад будет состоять из морской и наземной частей, в нем примут участие 45 кораблей, катеров и подводных лодок, а также около 3 тыс. военнослужащих.

Мероприятие завершится торжественным маршем парадных расчетов военнослужащих, воспитанников довузовских учреждений ВМФ и юнг Юнармии. Вечером в Санкт-Петербурге и Кронштадте состоится праздничный фейерверк.

В пресс-службе Кремля уточнили, что парады кораблей также пройдут во Владивостоке, Балтийске, Североморске, Каспийске, Новороссийске и сирийском городе Тартусе.

О том, что российский лидер примет участие в параде в честь Дня Военно-морского флота в Финском заливе вместе с главами четырех африканских государств, ранее в этот день сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Также будут участвовать четыре главы африканских государств, которые остаются здесь, и пять представителей африканских стран уровнем пониже, которые принимали участие в саммите», — рассказал Песков.

День Военно-морского флота (ВМФ) — праздник моряков и офицеров, защищающих интересы России в море, ежегодно отмечается в последнее воскресенье июля. В 2006 году Путин закрепил эту дату в качестве официального праздника ВМФ.