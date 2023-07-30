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Морской парад на Камчатке открыл День ВМФ в России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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День Военно-морского флота в России первыми начали отмечать на Камчатке. Видео торжественных мероприятий и морского парада в воскресенье, 30 июля, показали «Известия».

Праздник в Петропавловске-Камчатском начался с возложения гирлянды Славы к памятнику российскому адмиралу Василию Завойко в центре города на берегу Култучного озера. Затем по главной площади торжественным маршем прошли составы парадных расчетов войск и сил на северо-востоке РФ.

Вице-адмирал Александр Юлдашев поздравил с праздником всех причастных к нему и их семьи. В 10:45 по местному времени (1:45 мск) в городе стартовало главное событие дня — морской парад военных кораблей.

В это же время на площади имени Ленина началась праздничная программа. Перед жителями и гостями города выступают военный оркестр, местные исполнители и музыканты. Работают три полевые кухни. В завершение Дня ВМФ в городе дадут праздничный салют.

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В Санкт-Петербурге в морском параде ко Дню ВМФ примут участие 45 кораблей и почти 3 тыс. военнослужащих. Военно-морской парад в честь Дня Военно-морского флота, который пройдет 30 июля в Санкт-Петербурге и Кронштадте 30 июля, примет президент РФ. Парад будет состоять из морской и наземной частей.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уточнил, что Владимир Путин примет участие в параде в Финском заливе вместе с главами четырех африканских государств.

День Военно-морского флота — праздник моряков и офицеров, защищающих интересы России в море, ежегодно отмечается в последнее воскресенье июля. В 2006 году президент России Владимир Путин закрепил эту дату в качестве официального праздника ВМФ.

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