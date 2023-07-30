В параде ко Дню ВМФ примут участие 45 кораблей и почти 3 тыс. военнослужащих

В торжественном параде ко Дню Военно-морского флота (ВМФ) РФ 30 июля в Санкт-Петербурге примут участие 45 кораблей (33 корабля и катера, четыре подводных лодки и восемь парусных судов) и порядка 3 тыс. военнослужащих, рассказали накануне в военном ведомстве.

В акватории реки Невы будут расставлены пять кораблей современных проектов и шесть парусных судов. От Петропавловки до Дворцового моста выстроятся парусный линейный корабль «Полтава», малый ракетный корабль (МРК) «Зеленый Дол», МРК «Буря».

Между Дворцовым и Благовещенским мостами можно будет увидеть подлодку (ПЛ) «Санкт-Петербург», сторожевой корабль «Неустрашимый» (напротив Сенатской набережной), ПЛ «Великие Луки».

На стрелке Васильевского острова — куттер «Лукулл», бриг «Триумф», шхуны «Ольга», «Надежда» и бриг «Россия».

На Большом Кронштадтском рейде будут развернуты два корабля, дизельная подводная лодка и два парусных судна: ПЛ «Дмитров», МРК «Мытищи», корвет «Бойкий», барк «Седов» и парусный корабль «Мир».

В прохождении строя кораблей по Неве будут задействованы 10 катеров и четыре корабля ВМФ, погрануправления ФСБ и главного управления (ГУ) МЧС по Санкт-Петербургу. По порядку прохождения можно будет увидеть: противодиверсионные катера Балтийского флота «Нахимовец», «П-468», «П-474» с флагами. Затем — десантные катера БФ: «Алексей Баринов» с ботиком Петра I и «Иван Пасько».

За ними — патрульные катера типа «Раптор» «Евгений Колесников» Балтийского флота и «П-436» Каспийского флота, противодиверсионный катер «Юнармеец Дагестана» Каспийского флота, базовый тральщик Балтики «Павел Хенов», малые ракетные корабли «Углич» Каспийского флот и «Советск» Балтийского флота, пограничный сторожевой катер «Соболь» ПУ ФСБ, два катера ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

По волнам Финского залива пройдут 11 кораблей ВМФ и погрануправления ФСБ, одна подводная лодка ВМФ. Сначала появятся малые противолодочные корабли Балтийского флота «Уренгой» и «Зеленодольск», малые ракетные корабли «Одинцово» и «Град», корветы «Стойкий» и «Сообразительный», большие десантный и противолодочный корабли Северного флота «Иван Грен» и «Североморск», учебный корабль Балтийского флота «Смольный», пограничный сторожевой корабль «Сочи» ПУ ФСБ; большая подводная лодка Тихоокеанского флота «Уфа».

Участников парада на рейде Кронштадта будут приветствовать экипажи парусных судов (до 10 яхт местных яхт-клубов СПб) и по завершении прохождения кораблей они пройдут противоположным курсом (в сторону дамбы) перед зрительскими трибунами.

Вечером в Санкт-Петербурге и Кронштадте состоится праздничный фейерверк.

Военно-морской парад в честь Дня Военно-морского флота, который пройдет 30 июля в Санкт-Петербурге и Кронштадте 30 июля, примет президент РФ. Парад будет состоять из морской и наземной частей.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уточнил, что Владимир Путин примет участие в параде в Финском заливе вместе с главами четырех африканских государств.

День Военно-морского флота — праздник моряков и офицеров, защищающих интересы России в море, ежегодно отмечается в последнее воскресенье июля. В 2006 году президент России Владимир Путин закрепил эту дату в качестве официального праздника ВМФ.