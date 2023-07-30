Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге. Видеотрансляция

Президент России Владимир Путин принимает главный парад Военно-морских сил РФ, который проходит 30 июля в Санкт-Петербурге и Кронштадте. «Известия» ведут прямую видеотрансляцию.

Парад состоит из морской и наземной частей, в нем примут участие 45 кораблей, катеров и подводных лодок, а также около 3 тыс. военнослужащих.

Как ранее, 29 июля, сообщала пресс-служба Кремля, Путин на катере обойдет парадные линии боевых кораблей в акваториях Финского залива и Невы и на Кронштадтском рейде и поздравит личный состав их экипажей с Днем ВМФ.

Мероприятие завершится торжественным маршем парадных расчетов военнослужащих, воспитанников довузовских учреждений ВМФ и юнг «Юнармии». Вечером в Санкт-Петербурге и Кронштадте состоится праздничный фейерверк.

О том, что российский лидер примет участие в параде в честь Дня Военно-морского флота в Финском заливе вместе с главами четырех африканских государств, сообщал ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

День Военно-морского флота (ВМФ) — праздник моряков и офицеров, защищающих интересы России в море, ежегодно отмечается в последнее воскресенье июля. В 2006 году Путин закрепил эту дату в качестве официального праздника ВМФ.