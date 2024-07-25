Уехавший из Польши судья Шмидт заявил об отсутствии в ЕС демократии

В Евросоюзе (ЕС) нет никакой демократии, заявил в четверг, 25 июля, польский судья Томас Шмидт в беседе с ИА Регнум.

Судья 2-го отделения воеводского административного суда Варшавы Шмидт в мае попросил у Белоруссии предоставить ему защиту. Ему пришлось уехать из Польши из-за преследования за политическую позицию.

«У вас в России демократия. В Евросоюзе никакой демократии нет. Это так уже не работает», — подчеркнул он.

Шмидт напомнил, что польский политик Матеуш Пискорский, который организовал поездку европейской делегации на референдум в Крым в 2014 году, три года сидел в тюрьме за это. При этом никаких доказательств его вины не было, указал судья.

В интервью агентству Шмидт также высказал свое мнение по поводу разногласий Польши и Украины в связи с отказом Киева дать разрешение на перезахоронение жертв Волынской резни. По его словам, киевский режим не дает согласия на это, поскольку перезахоронение может продемонстрировать всему миру, что украинские националисты сделали с мирным населением. Это угроза для Украины, подчеркнул судья.

Когда Шмидт уехал в Белоруссию, Генпрокуратура Польши начала в отношении судьи проверку. Затем, 7 мая, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что со Шмидтом много лет взаимодействовали спецслужбы Белоруссии, а он имел доступ к очень ценной информации, касающейся Польши. Шмидт позднее рассказал, что в Польше занимался вопросами полиции, армии и разведки, а обвинения в шпионаже опроверг. По словам беженца, в Польше он получал угрозы.

Окружной суд Варшавы 10 июня выдал европейский ордер на арест Шмидта. При этом Интерпол отказался разыскивать польского судью Томаша Шмидта. Пресс-секретарь Главной комендатуры полиции Польши Катажина Новак отметила, что действия Шмидта расценивается как шпионаж, который попадает под действие статьи 3 устава международной организации. Вследствие этого обработка данных по каналам Интерпола не может быть разрешена.