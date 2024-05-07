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Бежавший в Минск польский судья заявил об ощущении угрозы на родине

Бежавший из Польши судья Шмидт заявил, что чувствовал угрозу на родине
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Фото: REUTERS/BelTA
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Судья 2-го отделения воеводского административного суда Варшавы Томаш Шмидт, приехавший в Минск и попросивший убежище в Белоруссии, заявил во вторник, 7 мая, об угрозах, которые получал в своей стране.

Он отметил, что Белоруссия — свободная страна, а в Польше у него такого ощущения не было. На родине ему могло грозить физическое устранение.

«Я чувствую себя в безопасности в Белоруссии. Если президент [Белоруссии Александр] Лукашенко предоставит такую охрану, то безопасность для меня будет стопроцентной», — цитирует его «РИА Новости».

Шмидт допустил, что его могли ликвидировать спецслужбы Польши или других стран. К нему подходили на улице и говорили, чтобы он уехал в Канаду или Великобританию. В случае отказа ему угрожали, что «что-то произойдет».

«На территории Белоруссии у них не будет такой возможности. Белорусское государство очень хорошо функционирует по обеспечению безопасности, хорошо заботится о безопасности своих граждан и иностранцев, которые посещают Белоруссию», — подчеркнул Шмидт.

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Ранее во вторник премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что с судьей много лет взаимодействовали белорусские спецслужбы. Он добавил, что Шмидт имел доступ к информации, к которой не может подобраться ни одна спецслужба.

Судья также в этот день рассказал, что в Польше занимался делами по линии полиции, армии и разведки.

Ранее, 6 мая, стало известно, что Генеральная прокуратура Польши, а также Агентство внутренней безопасности страны начали проверку в отношении Шмидта. Они изучают, занимался ли он шпионажем во время профессиональной деятельности. Проверка идет по статье о деятельности в интересах иностранной разведки, наказание по которой составляет от восьми лет лишения свободы до пожизненного заключения.

В тот же день на пресс-конференции в Минске Шмидт попросил у Белоруссии предоставить ему защиту из-за его несогласия с политикой Польши в отношении Москвы и Минска. По словам судьи, он был вынужден покинуть Польшу из-за преследования за свою позицию, которую может свободно высказывать лишь на белорусской территории.

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